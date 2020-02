Ein Prinz erobert Sülfeld

Sülfeld

Für eine bunte Zukunft, gegen Rechts: Die kleine Gemeinde Sülfeld hatte in den vergangenen Monaten eine Reihe rechtsradikaler Übergriffe überstehen müssen und sich mit mehreren Veranstaltungen dagegen gewehrt.

Höhepunkt ihrer Botschaft für Zusammenhalt und Gemeinschaft: Ein Musikfestival für das sogar der Sänger der Leipziger Band Die Prinzen zugesagt hatte.

Punkt 20 Uhr saß er an seinem Klavier auf der Bühne in der Sülfelder Kirche. Mit seinem fast zweieinhalbstündigen Auftritt bewies den rund 350 Besuchern, dass sein Satz "In Unterhaltung steckt auch das Wort Haltung" keine leere Phrase ist.

Bereits ab nachmittags traten viele lokale Musiker abwechselnd in der Remise und in der Kirche auf. Besonders beeindruckend waren De Drangdüwels aus Bad Oldesloe, die mit plattdeutschen Punk die Kirche zum Brodeln brachte. Krumbiegel, der danach dran war, staunte: "Bei mir wird es wohl nicht so krachen wie eben."

Singen in der Kirche ist ihm nicht fremd

Für Sebastian Krumbiegel war dieser Abend fast eine Art Heimspiel: "Ich bin ja in der Kirche groß geworden", erzählt er seinem Publikum. In Leipzig war der Prinzen-Sänger von seinem 10. bis 18. Lebensjahr Mitglied im Thomanerchor, einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands, der zur Thomaskirche gehört.

Mit 53 Jahren ist Krumbiegel nach wie vor als Musiker bei den Prinzen und auch solo erfolgreich unterwegs. Am Sonnabend führte ihn sein Weg dann in die "Weltmetropole Sülfeld", in die er sehr gekommen ist, als er erfuhr, was die Gemeinde in den letzten Monaten durchgemacht hat.

"Ich kenne diesen Wahnsinn, ich komme aus Leipzig in Sachsen. Die Schlagzeilen sind dort nicht sehr rühmlich." Dass nicht jeder im Osten ein Nazi sei, wie oft behauptet werde, machte Krumbiegel sehr deutlich - nicht nur in seinem Botschaften sondern vielmehr mit seinen Liedern. Musikalisch bot er ein Potpourri aus eigenen Songs und Liedern von Künstlern, die er bewundert.

Krumbiegel wurde auch politisch

"Ich schrob ein Buch" oder "Die Demokratie ist weiblich" und ein Song über die Nazis in Sachsen stammten aus seiner eigenen Feder. Aber auch mit "Junimond" von Rio Reiser, "Mackie Messer" von Bertolt Brecht und Kurt Weill, "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" von den Comedian Harmonists oder "Cello" und "Rock'n Roll-Arena in Jena" von seinem heiß verehrten Freund Udo Lindenberg riss er das Publikum mit, das gar nicht genug kriegen konnte von dem ostdeutschen Musiker mit seinem typischen Igelschnitt.

Und zwischendurch gab der Prinz Anekdoten aus seinem Leben zum Besten, lobte die Sülfelder für ihre Haltung gegen Rechts und wurde durchaus auch politisch, als er über die Vorgänge in Thüringen, über den 75. Jahrestag der Bombardierung Dresdens oder über die Pegida sprach.

"Küssen verboten" gab es nicht

"Sagt mir, wenn ich zu viel laber, ich kann auch nur Unterhaltung" - und schon sang er das nächste Lied. Zwei Stunden lang unterhielt Krumbiegel sein Publikum, das ihn allerdings nicht mehr gehen lassen wollte. 20 Minuten lang gab es Zugaben.

Nur Eines gab es (fast) nicht: Lieder von den Prinzen. Als eine Frau aus dem Publikum "Küssen verboten" rief, erklärte Krumbiegel: "Die Prinzen erfreuen sich bester Gesundheit, die Lieder wird es heute nicht geben." Dann ließ er es sich jedoch nicht nehmen, einen Song, der "es vielleicht auf das nächste Album der Prinzen schaffen wird" zum ersten Mal einem Publikum zu präsentieren. "Vielleicht ist es Liebe" heißt er und kam sehr gut an in der Sülfelder Kirche.

Kurz vor halb elf, als Pastor Steffen Paar endgültig, wenn auch ungern, die Leute aus der Kirche schicken musste, tat er das mit den Worten: "Die Kirche wurde heute mit viel Liebe gefüllt, die noch lange anhalten wird." Ein Besucher brachte den hinterlassen Eindruck von Krumbiegel beim Rausgehen auf den Punkt: "100 Prozent Musiker, 100 Prozent Mensch."

