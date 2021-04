Ein wetterfestes Xylophon, ein mannshohes Glockenspiel, bunte Trommeln – das alles wird bald auf dem Schulhof der Grundschule Am Bahnhof in Bad Bramstedt stehen. Rektorin Katja Walter will einer solchen "Musikoase" dem Prädikat "Musikalische Grundschule" noch gerechter werden.