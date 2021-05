Am Jahresanfang wütete das Coronavirus in Altenheimen. Zeitweilig waren sieben Einrichtungen im Kreis Segeberg betroffen. Es gab viele Schwerkranke und Tote zu beklagen. Mittlerweile ist ein Stück Normalität zurückgekehrt, wie KN-online bei Besuchen in Heimen in Itzstedt und Großenaspe erfuhr.