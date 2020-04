Ab Mitte Mai ist so weit: Der Verkehrsknotenpunkt an der Hamburger Straße, Brauerstraße und Marschweg in Kaltenkirchen wird umgebaut. So sollen vor allem die Fußgänger und Radfahrer demnächst viel mehr Platz haben. Für den Kfz-Verkehr wird der Einbiege-Radius erweitert.