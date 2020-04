Mit Maske im Bus: Ein besseres Gefühl

Bad Segeberg

Viel Betrieb herrscht derzeit nicht in den Bussen im Kreis Segeberg. "Ich war heute Morgen die Einzige im Bus", berichtet Anna-Lena Heyne. Die 17-Jährige ist von Gnissau nach Bad Segeberg zu einem Arzttermin gefahren. Natürlich mit Maske – so wie es seit diesem Mittwoch in Schleswig-Holstein Pflicht ist im Öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften.

Zustimmung zur Maskenpflicht

Obwohl sie allein im Bus war, habe der Fahrer darauf geachtet, dass sie die Maske auch trage, berichtet die Schülerin. Für Anna-Lena Heyne gehört die Maske aber nicht erst seit diesem Tag dazu. "Ich trage die Maske schon lange." Auch weil es in ihrer Familie Menschen gebe, die zur Risikogruppe gehören. "Man schützt andere und auch ein bisschen sich selbst", ist Heyne überzeugt. "So fliegen ja weniger Tröpfchen rum."

Die junge Frau befürwortet die Maskenpflicht und hat den Eindruck, dass der ganz große Teil der Bevölkerung auch mitmacht. Auch schon in den zurückliegenden Tagen ohne Pflicht. Inzwischen sehe sie nur noch vereinzelt Menschen ohne eine Bedeckung vor Mund und Nase. "Und es kann ja auch sein, dass es manche noch nicht mitbekommen haben." Schließlich sei es ja der erste Tag der Pflicht.

Am Zob hat jeder seinen Mundschutz parat

Am Zob in Bad Segeberg ist wenig Betrieb, aber diejenigen, die auf den Bus warten, haben alle einen Mundschutz parat. Die meisten haben ihn schon auf oder unter das Kinn gezogen, während sie warten. Rolf Bosumil (66) zieht zur Demonstration ein Stück Stoff vom Hals über Mund und Nase. "Zum Schutz ist es wohl richtig", sagt er befragt zur Maskenpflicht.

Aber er sieht auch ein paar Probleme im Umgang. "Man kann die Regeln schlecht einhalten." Die Maske zwischendurch nicht anzufassen etwa. Das gehe doch gar nicht. "Mehr als eine Stunde am Stück kann man die auch gar nicht tragen", findet der Fahrenkruger. Dann werde es schwer mit der Atmung. Im Großen und Ganzen sei die Maßnahme aber sinnvoll.

Mit Maske ein besseres Gefühl im Bus

So sieht es auch Hushang Sepandassa. "Wenn im Bus einer hustet, hat man doch ein bisschen Angst", meint der 70-Jährige. Auch, wenn es vielleicht unbegründet sei. Aber er sei auf den Bus angewiesen, um in die Stadt zu kommen. Und wenn dann alle eine Maske tragen, fühle man sich doch besser.

Der Bad Segeberger hat seine Maske kurz zuvor in der Apotheke gekauft. "Ich hatte Glück, die waren ja überall ausverkauft. Sonst hätte ich nicht zur Bank gehen können." Nun wartet er auf den Stadtbus nach Hause. Als er in den Bus steigt, sitzen tatsächlich einige mit im Fahrzeug – alle tragen eine Maske vor Mund und Nase.

Fast alle sind mit Maske unterwegs

"Die meisten halten sich an die Maskenpflicht." Aber nicht erst seit heute, findet eine Dame, die ebenfalls am Zob auf den Bus wartet. Ihr rosafarbener, selbstgenähter Mundschutz steckt unter dem Kinn. "Ich trage sie fast den ganzen Tag", berichtet die 66-Jährige. Zwischendurch sei aber eine Pause zum Durchatmen nötig.

Sie hat Übung, seit drei Wochen schon ist sie mit Mundschutz unterwegs, erzählt sie. Ihren Namen möchte sie nicht sagen. "Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich finde die Pflicht gut", sagt sie. Die Seniorin zählt sich selbst zur Risikogruppe. "Ich fühle mich sicherer, wenn alle eine Maske tragen."

