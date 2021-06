Bornhöved

Ulrike Egener ist derzeit in Urlaub, erfuhr dort von der Tat. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich Unbekannte zwischen 18.30 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am Montag unberechtigt Zugang zum Kirchengebäude.

Der oder die Täter machten sich an einem Kirchenmodell aus Holz inklusive kleinem Glockenspiel zu schaffen. Es ist etwa einen halben Meter groß, steht in der Kirche und war von Kurt Jürs gebaut worden.

Spenden sollen Kirchenrenovierung mitfinanzieren

Innen drin befindet sich eine gesicherte Spendenbox. Denn die Kirchengemeinde sammelt derzeit Geld, um die Renovierung des Kirchengebäudes bezahlen zu können. Es ist derzeit eingerüstet.

Der oder die Täter hebelten die Spendendose auf und entwendeten Bargeld im hohen dreistelligen Bereich, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann. Beamte der Polizeistation Trappenkamp nahmen am Montagvormittag eine Strafanzeige auf.

Kripo ermittelt bei Kirchdiebstahl

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen. Sie hat um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04551/8840 gebeten.

"Uns ist noch ein Rätsel, wie die Einbrecher in die Kirche gekommen sind", sagt Pastorin Egener. Die Kirche werde abends abgeschlossen. Die Täter hätten es wohl auf Bargeld abgesehen. Kruzifixe aus Elfenbein, elektronische Teile und die Silberleuchter seien in der Kirche geblieben.

Spendenbox öfter entleeren

Die kleine Holzkirche ist gesichert, sagt Egener. Bislang wurde das Geld aus der Spendenbox alle sechs bis acht Wochen entnommen. Nach dem Einbruch wird die Küsterin ab sofort nach jedem Gottesdienst die Spendendose leeren, kündigt Egener an. "Einbruch ist also künftig zwecklos."

Dass Täter sich in einem Gotteshaus zu schaffen machten, betrübt sie. "Jeder Einbruch ist fies."