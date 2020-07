Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass am Freitag in der Breslauer Straße in Trappenkamp ein Einbrecher geschnappt werden konnte. Nach Angaben der Polizei nahmen die Zeugen auf ihrer Terrasse gegen 17 Uhr Geräusche aus dem benachbarten Einfamilienhaus wahr, dessen Bewohner im Urlaub sind.