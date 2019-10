Kaltenkirchen

Laut Polizei wurde am Dienstag, 8. Oktober 2019, in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Ortelsburger Straße gewaltsam Zutritt zur Erdgeschosswohnung.

Sie hebelten zwischen 9.30 Uhr und 15:30 Uhr die Balkontür der Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas fehlt, steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer zur benannten Zeit im Bereich der Ortelsburger Straße in Kaltenkirchen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 bei den Ermittlern zu melden.

