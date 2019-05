Kaltenkirchen

Mitten im Foyer der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte am Brookweg haben Kita-Leiterin Birgit Ehlers und ihr Team ein großes, blau-orangefarbenes Iglu-Zelt aufgebaut, gefüllt mit Hunderten hühnereigroßen bunten Bällen. Auf 3000 Quadratmeter erstreckt sich der Außenbereich, mit Rodelberg, Rutsche, Baumhaus, Hängebrücke, Sinnesgarten und natürlich Sandkästen und Schaukeln.

Wegen Platzmangels ein Zelt gewünscht

Im Innenbereich jedoch herrscht Platzmangel. „Da wir keine Nebenräume für Kleingruppenarbeit zur Verfügung haben, benötigen wir dringend ein Zelt, das verschiedene Funktionsattribute bietet“, schrieb Birgit Ehlers im Oktober vergangenen Jahres an den Lions Club Norderstedt. Dieser wollte über eine Spendenaktion 10 000 Euro an Projekte und Organisationen verteilen. Tausend Euro, ein Teil der Zeltkosten, erhoffte sich die Kita-Leiterin. „Die übrigen 400 Euro bekamen wir durch Kollekten-Sammlungen in den Gottesdiensten und Spenden der Eltern.“

Dann kam die gute Nachricht, die stellvertretend nun Ingeborg Wittkugel, Präsidentin des Kaltenkirchener Lions Clubs, überbringen konnte. „Mich hat das anspruchsvolle Konzept überzeugt“, erklärte Wittkugel. Denn das Iglu solle nicht nur als Spaß-Bällebad dienen: Auch als Kleingruppenraum, etwa zum Vorlesen oder mit Kastanien gefüllt zur Schulung der Sensomotorik könne es benutzt werden, ergänzte Almut Heymann, Heilpädagogin der Kita. Und als Schutzraum: Eine kleine Welt in einer großen Arche.

Kinder aus 20 Nationen besuchen die Arche Noah

In die Kita, die im Herbst 50-jähriges Bestehen feiern kann, gehen Kinder aus mehr als 20 Nationen und vielen unterschiedlichen Sprachen. Daher kümmern sich die Pädagoginnen um eine besondere Sprachförderung aller Kinder und insbesondere derer mit Migrationshintergrund. „Dass wir als christliche Kita auch vom lieben Gott sprechen, ist selbstverständlich. Aber wir sind auch offen für andere – soweit liegen wir ja gar nicht auseinander“, erklärt Birgit Ehlers. Zum August, fügte sie kurz ein, gebe es noch einige freie Plätze für Drei- bis Sechsjährige.

Aus einer eigenen kleinen Bücherei können sich die Kinder selbstständig Bücher ausleihen. Und Ehlers hat bereits weitere Ideen: „Aber wir bauen das Stück für Stück auf und gucken immer erst, was wir haben und was wir noch brauchen.“ Insgesamt sei die Atmosphäre in Kaltenkirchen toll, sowohl mit den Kindern und Eltern, als auch mit der Stadt. „Diese Kinder sind ein Schatz“, sagte Ingeborg Wittkugel: „Und die Kita leistet eine wichtige Arbeit, denn sie prägt damit die kommenden Generationen.“