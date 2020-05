Eine Schreckensmeldung blieb dem Kreis Segeberg am Pfingstsamstag erspart: Aus einem Alten- und Pflegeheim in der Gemeinde Sülfeld wurden keine neuen Covid-19-Erkrankungen gemeldet. Dafür eine aus dem weiteren Kreisgebiet, was die Gesamtzahl der aktuell Erkrankten auf 31 ansteigen lässt.

Von Christian Detlof