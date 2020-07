Kreis Segeberg

"Die infizierte Person hatte Besuch aus dem Ausland", teilt Kreissprecherin Sabrina Müller am Dienstag mit. Der Besuch sei nach der Rückkehr in sein Heimatland positiv auf das Virus getestet worden.

Infektionsquelle aus dem Ausland

"Der Infektionsschutz des Kreises Segeberg vermutet daher, dass es sich bei dem Besuch um die Infektionsquelle handelt", so Müller weiter.

Damit steigt die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis Segeberg auf 338. Vier Segeberger sind aktuell mit dem Virus infiziert - soweit bekannt.

Am Sonnabend war zuletzt ein Coronatest positiv ausgefallen. Dabei handelte es sich um eine Lehrerin, die an einer Massentestung in Schulen teilgenommen hatte.

26 Menschen in Quarantäne

In Quarantäne befinden sich derzeit 26 Personen. Am Vortag waren es noch 17 gewesen.

Insgesamt sind bisher sieben Menschen im Kreis in Verbindung mit dem Virus gestorben.

