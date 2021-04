Kaltenkirchen/ Bad Bramstedt

In Bad Bramstedts Innenstadt scheint es so, dass die meisten Läden geöffnet sind. Blumenläden, Buchgeschäfte, Eisenwarenhändler – sie alle haben die Tür aufstehen. Doch auch hier gibt es einige Geschäfte, die geschlossen bleiben müssen. Freia Hummel ist als Inhaberin der Boutique „Schwesterherz“ am Bad Bramstedter Kirchenbleeck davon betroffen. Sie hat ein großes Schild vor der Tür aufgestellt, mit dem sie für „Click & Collect“ wirbt. Bei Bekleidung ist dieses Verfahren natürlich problematisch. Anprobieren im Geschäft geht nicht.

„Ich biete den Leuten an, mehrere Sachen mit nach Hause zu nehmen und sie dort die Ruhe auszuprobieren. Das läuft auf Vertrauensbasis.“ Neue Ware präsentiert sie regelmäßig auf Facebook und Instagram, wo sie schon viele Freunde hat. „Die Bad Bramstedter sind klasse, sie halten mir die Treue“, sagt die Geschäftsinhaberin. Trotzdem lebt sie nun schon seit Monaten mit erheblichen Umsatzeinbußen bei weiterlaufenden Kosten. „Ungerecht“ sei die verordnete Schließung. „Warum dürfen Blumen- und Buchläden geöffnet haben, aber ich nicht?“, fragt sie. „Ich gönne es jedem, der geöffnet hat, aber die Kunden verstehen nicht, warum sie nicht auch bei mir ins Geschäft dürfen.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum Buchläden und Geschenkläden nicht?

Angela Schroedter geht es ebenso. Warum andere Geschäfte, wie der Buchhandel öffnen dürfe, sie ihr Geschäft „Geschenke – Ideen“ im Maienbeeck aber nicht, sei ungerecht, auch wenn sie Verständnis dafür habe, dass „die Inzidenzzahl runter gehen muss.“ „Click & Meet“ sei im März noch gut angenommen worden, „Click & Collect“ dagegen deutlich weniger. Sie wechsle regelmäßig die Dekoration in ihrem Schaufenster, damit die Kunden die Waren sehen, und telefonisch bestellen können.

Ältere werden nicht mitgenommen

„Mir sagte neulich eine ältere Kundin am Telefon, dass sie dieses ,Click und Collect' gar nicht habe“, erzählt Carl-Heinz Siemssen, Inhaber von Hauhaltswaren Siemssen in Kaltenkirchen. Daran sehe man doch schon, dass diese Maßnahme vor allem für die älteren Kunden einfach nicht das Richtige sei. „Gerade die Älteren sollten mehr darüber aufgeklärt werden, wie das funktioniert“, sagt Siemssen. Für ihn selbst laufe Click & Collect „eher mittel“.

Lesen Sie auch: Traum von der Modellregion ausgeträumt

Siemssen hat zwar auch eine Internetseite, doch seine Kunden gingen eher den altmodischen Weg: „Ich habe zum Glück eine große Schaufensterfront, in der ich immer wieder die neuen Waren präsentieren kann.“ Die Kunden schauen sich etwas aus und Siemssen zeigt es am Tisch vor dem Eingang – nachdem die Kunden die Klingel benutzt haben. 15 bis 20 Kunden hat er am Tag. Sonst sind es zwischen 40 und 50. „Als wir kurze Zeit normal öffnen durften, war es schön“, sagt Siemssen. Er denkt, dass gerade in kleinen Läden eine Kontrolle und die Einhaltung der Hygienemaßnahmen gut funktioniere, eine Schließung sei eigentlich nicht nötig.

Sehnsucht nach Unbefangenheit

Kundin Bärbel Gülk aus Groeßnaspe holt sich gerade eine Kohlensäure-Batterie bei Siemssen ab, die sie zuvor telefonisch bestellt hat. „Click & Collect nutze ich nur für ganz bestimmte Sachen“, erzählt sie. „Ich würde aber gerne mal wieder ganz unbefangen in einen Laden gehen oder einfach mal einen Kaffee trinken und mich hinsetzen können“, sagt Bärbel Gülk. Ansonsten kaufe sie nur noch, was sie und ihr Mann auch wirklich zum Leben brauchen.

Click & Meet ist bessere Lösung

Bei Juwelier Thies in Kaltenkirchen stehen drei Kunden vor dem Laden. Jeweils ein Kunde darf zur Zeit das Geschäft betreten, aber nur bis zum provisorisch aufgebauten Tresen direkt hinter der Tür. „Da wir einen Reparatur-Service anbieten, dürfen wir Kunden reinlassen“, erklärt Inhaber Holger Thies. Doch vom Service allein könne der Laden kaum leben. Und Click & Collect? „Das läuft bei uns so gut wie gar nicht. Wir leben von der persönlichen Beratung. Schmuck muss angefasst und anprobiert werden.“

Einen Online-Verkauf bietet Thies nicht an. Ein paar Verkäufe laufen über das Schaufenster, E-Mails mit Fotos oder Anrufen. Aber da sei kaum der Rede Wert. Thies hat nur noch von 9 bis 12 Uhr „geöffnet“. Click & Meet hingegen sei ganz gut gelaufen – und für Thies auch die weitaus bessere Lösung. „Wir können den Zulauf ja steuern, das funktionierte sehr gut.“

Von Sylvana Lublow und Einar Behn