So soll die Ärzteversorgung im Kreis Segeberg verbessert werden

Bad Segeberg

Bis 2025 werden vom Kreis Segeberg über 3,3 Millionen Euro investiert.

Nach Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) sei der Kreis Segeberg zwar rechnerisch mit Hausärzten gut versorgt, sagte Landrat Jan Peter Schröder in einem Pressegespräch. Dennoch nehme der Druck zu.

36 Prozent der Hausärzte im Kreis Segeberg über 59 Jahre alt

„20 Prozent der Hausärzte im Kreis Segeberg sind 65 Jahre oder älter, weitere 16 Prozent zwischen 59 und 65.“ Manche seien bereits über 70. Da ausreichend Nachwuchs fehlt, hätten manche Bürgermeister schon von Aufnahmestopps bei Praxen berichtet. Dem wolle der Kreis vorbeugen, in einer konzertierten Aktion der Gesundheitsanbieter und mit finanzieller Hilfe des Kreises.

Nach einer Ausschreibung hat der Kreis nun drei Partner gefunden: Gesundheitsexperte Otto Melchert aus Winsen/Luhe, die Ärztegenossenschaft Nord (Interessenvertretung der Hausärzte in Hamburg und Schleswig-Holstein), und die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg.

15 Mediziner fünf Jahre lang weiterbilden

Sie wollen noch in diesem Jahr die ersten fünf von insgesamt 15 Jungmedizinern in Deutschland finden. Jeweils fünf Jahre finanziert der Kreis die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin mit, gewährt außerdem einen Wohnkostenzuschuss. Zwei Jahre müssen die Jungmediziner nach ihrem Studium erst in einer Hausarztpraxis arbeiten, dann drei Jahre in einer Klinik.

Landrat Schröder hofft auf einen Klebeeffekt. Dass sich die neuen Hausärzte dann so heimisch fühlen im Kreis Segeberg, dass sie sich hier niederlassen.

Landrat hofft auf Klebeeffekt der Jungmediziner

„Laut einer Studie bleiben Mediziner zu 80 Prozent dort, wo sie ihre Weiterbildung absolviert haben“, machte Laura Löffler Hoffnung, stellvertretende Geschäftsführerin der Ärztegenossenschaft.

Dann muss allerdings auch das Umfeld stimmen, betonten alle Experten. Denn 70 Prozent der Medizinstudenten seien Frauen. Besonders für sie, aber auch für die männlichen Kollegen, werde es zunehmend wichtiger, auch genügend Zeit für eine Familiengründung zu haben, nicht rund um die Uhr arbeiten zu müssen, gerne in einem Team arbeiten zu können, und dass die Standortkommune eine gute Infrastruktur bietet.

Trend zu Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)

Für Landrat Schröder ist absehbar: „Es wird bald nicht mehr in jedem größeren Dorf eine Hausarztpraxis geben.“ Deshalb setzen manche Kommunen auch darauf, Ärzte für die Gründung von medizinischen Versorgungszentren (MVZ) zu gewinnen.

Laura Löffler berichtete etwa von Bad Bramstedt, wo fünf von 13 Hausärzten gerne in Rente gehen würden, es aber an Nachfolgern mangele. „Das gibt ein enormes Versorgungsproblem.“ Auch in Wahlstedt und Henstedt-Ulzburg gebe es Überlegungen für ein MVZ.

Die Kommunen und Ärzte, die sich in einem MVZ engagieren wollen, will Koordinator Otto Melchert bei ihrer Planung unterstützen.

Rechnerisch mit Ärzten gut versorgt Nach Zahlen gerechnet ist der Kreis Segeberg bei Haus- und Fachärzten überversorgt. Das geht aus einer Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) hervor (Stand Mitte 2019). In den drei Zonen für die 167,25 Hausarztstellen gibt es Versorgungsquoten von 109,1 Prozent bis 116,2 Prozent. Im Mittelbereich Neumünster wären bis zur von der KVSH gestatteten Grenze von 110 Prozent theoretisch noch 3,5 zusätzliche Hausarzt-Stellen zu besetzen, was bislang aber nicht gelang. Für Fachärzte wird der gesamte Kreis Segeberg als Planungsgebiet genommen. Augenärzte: 14,5 Stellen (Versorgungsgrad: 113,9 Prozent), Chirurgen und Orthopäden: 21 (122,8 Prozent), Frauenärzte: 24,5 (113,2 Prozent), Hautärzte: 8 (121,3 Prozent), HNO-Ärzte: 9,5 (114 Prozent), Kinderärzte: 18 (153,8 Prozent), Nervenärzte: 11 (127,2 Prozent), Psychotherapeuten: 49 (155,4 Prozent), Urologen: 6,5 (114,6 Prozent). Zum Jahreswechsel hatte die Kassenärztliche Vereinigung (KVSH) mitgeteilt, dass in Schleswig-Holstein 100 Ärzte und Psychotherapeuten eine Praxis eröffnen dürfen – wenn es denn genügend Bewerber gibt. Darunter sind neun Hausärzte im Raum Kaltenkirchen. Im Kreis Segeberg können sich fünf zusätzliche Psychotherapeuten, ein Augenarzt und zwei Nervenärzte niederlassen.

20 Gemeindeschwestern sollen Praxen entlasten

Drittes Standbein des Konzepts ist die Entlastung von Hausärzten durch 20 Nichtärztliche Praxisassistenten (Näpas). Deren Ausbildung will der Kreis mitfinanzieren. Sie wären dann nach blockweiser Ausbildung über ein knappes Jahr gestreckt eine Art Gemeindeschwester.

Diese medizinischen Fachangestellten müssten die Hausarztpraxen für die Ausbildungszeit entbehren. Danach aber könnten die Näpas Patienten zu Hause besuchen, um Blutdruck zu messen, sie zu wiegen oder sich Wunden anschauen. Möglicherweise tragen sie dann auch schon die modernen telemedizinischen Rucksäcke mit sich. Der Vorteil für die Hausärzte: Die Patienten würden dann nicht mehr in die Praxis müssen.

Geplant ist, mit allen medizinischen Anbietern eng und koordiniert zusammenzuarbeiten. Auch das sei modellhaft, sagten die Experten.

Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zeigen Interesse für Segeberger Projekt

Mittlerweile hat sich das Projekt herumgesprochen. Erste Kreise aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben sich beim Kreis schon nach dem Segeberger Modell erkundigt.

