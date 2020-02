Eintracht Segeberg: Angeschlagen, aber nicht am Ende

Bad Segeberg

„Sowohl die Stadt als auch der Kreis Segeberg wollen nicht, dass sich die Vereinslandschaft vor Ort gravierend verändert, sondern mit uns gemeinsam Lösungen finden.“

In der Kreisstadt kursieren Gerüchte über eine drohende Insolvenz. „Das will niemand“, betonte Finanzvorstand Hans-Heinrich Meins nach dem Gedankenaustausch. Kreispräsident Claus Peter Dieck ist froh, dass eine Einigung möglich scheint: „Eintracht Segeberg ist, zum Teil selbstverschuldet, zum Teil schuldlos, in eine ganz bittere Situation geraten. Aber es wäre sowohl sport- als auch gesellschaftspolitisch die schlechteste Lösung, einen Sportverein in die Insolvenz laufen zu lassen.“

Eintracht Segeberg kämpft gegen Mitgliederschwund

Dem Traditionsverein macht ein Mitgliederschwund zu schaffen. Bitter ist, dass nach B- und E-Junioren nun auch die A-Jugend weggebrochen ist. „Die Gründe dafür sind vielschichtig. Aber Tatsache ist, dass sich eine negative Dynamik entwickelt hat. Diese Abwärtsspirale müssen wir durchbrechen“, betont Polonji.

„Aktuell sind es nur noch 200 Fußballer und 70 Aktive in der florierenden Badminton-Abteilung“, nennt Meins Zahlen. „Damit es sich rechnet, müssten es mindestens 50, besser sogar 100 Fußballer mehr sein.“

Hat Eintracht Segeberg Übungsleiterzuschüsse erschlichen?

Verschärfend kommt hinzu, dass Eintracht Segeberg aufgrund von Unregelmäßigkeiten in der Abrechnung im Fußballbereich Übungsleiterzuschüsse zurückzahlen muss. Der Kreis Segeberg fordert für den betreffenden Zeitraum Juli 2015 bis Juni 2018 etwas mehr als 20 400 Euro zurück. „Eine Zahlungsaufforderung in gleicher Höhe werden wir demnächst auch von der Stadt Bad Segeberg erhalten“, weiß Meins, der darauf hinweist, dass die ursprüngliche Summe noch höher gelegen hätte.

„Wir haben an beide Gläubiger im Rahmen einer Selbstanzeige je 2 500 Euro überwiesen. Das ist die Summe, die nach unseren Recherchen zu viel abgerechnet wurde.“ Die Gesetzeslage verlange es aber, dass bei einer Verfehlung die kompletten Zuschüsse zurückgezahlt werden müssten – auch für die vielen tatsächlich geleisteten Übungsleiterstunden.

Stadt und Kreis zahlen Gelder nicht aus

Für die Saison 2018/19 sind die Zuschüsse von Stadt und Kreis eingefroren worden. „Uns stehen aus beiden Quellen je 8 700 Euro zu“, betont Meins. Auf der Habenseite stünden eventuell auch 5 000 Euro für die Betreuung von Asylbewerbern und sozial Benachteiligten mit Bildungskarten, die bei Eintracht Segeberg kostenlos Sport treiben. „Ich habe dem Kreis diese Summe in Rechnung gestellt. Der Anspruch wird geprüft“, sagt Meins.

Eintracht Segeberg verfügt über ein Guthaben von rund 11 000 Euro. „Wir machen jedoch jeden Monat Minus“, sagt Meins. „Die Einnahmen sind gesunken, aber die Fixkosten für die Sportanlage an der Burgfeldstraße und das Sportlerheim, für das wir einen Kredit in Höhe von derzeit noch 76 000 Euro tilgen, sind geblieben.“

Eintracht Segeberg hofft auf Stundung der Zahlungen

Bisher, so Meins, wären alle Rechnungen beglichen, alle Übungsleiter entschädigt worden. „Aber die Rückzahlungen an Stadt und Kreis können wir nicht auf einen Schlag leisten.“ Die Lösung wäre, die Zahlungen vorerst zu stunden. „Beschlossen ist nichts, aber die Signale dafür stehen auf Grün“, freut sich Polonji. Finanzvorstand Meins will den Gläubigern den Vorschlag machen, die einbehaltenen Zuschüsse als erste Rate zu verrechnen. „Dann bliebe noch eine Restschuld von je 11 700 Euro, die wir abstottern müssen.“

Eine Ratenzahlung würde Eintracht Segeberg die Chance geben, sich neu aufzustellen. „Wir müssen neues Leben auf unsere tolle Anlage bringen und so neue Mitglieder gewinnen“, betont Polonji.

