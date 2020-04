Geld fließt nur mit neuem Konzept

Bad Segeberg

Nicht nur, dass die Eintracht an den Kreis und die Stadt Bad Segeberg insgesamt rund 41 000 Euro Übungsleiterzuschüsse zurückzahlen muss. Der Sportverein muss nachweisen, dass er überhaupt förderungswürdig ist. Auf drei Jahre soll der nach einem Mitgliederschwund nur noch 270 Köpfe große Klub im voraus planen, wie die Schulden abgestottert werden könnten. Damit nicht genug: Bernd Motschmann, Hans-Heinrich Meins und Knut Polonji gehörten dem Vorstand bereits an, als im Zeitraum Juli 2015 bis Juni 2018 Übungsleiterstunden nicht korrekt abgerechnet wurden. Ein klarer Schnitt im Führungsgremium wurde versäumt.

Ohne Zuschüsse hat der Verein keine Zukunft

„Wenn wir keine Zuschüsse bekommen, können wir den Laden gleich zumachen", betont Polonji. „Außerdem würden wir bei eventuellen Investitionen und anderen Projekten ebenfalls keine Unterstützung erhalten.“ Sein Verein mit 200 Fußballern und 70 Badmintonspielern hätte schwer daran zu knabbern, das Geld zurückzuzahlen. Die unrechtmäßig abgerechnete Summe von rund 5000 Euro sei längst zurücküberwiesen worden. Aber in den Regularien der Förderung ist festgelegt, dass bei einer einzigen Verfehlung das komplette Geld eines Jahres zurückgefordert wird. „Einen Ermessensspielraum gibt es nicht", bedauert Polonji, der wie Meins eine der beanstandeten Listen unterzeichnet hat. „Wir haben uns auf das verlassen, was uns aus der Fußballsparte vorgelegt wurde."

Kreissportverband macht Mut

Sven Neitzke, Geschäftsführer des Kreissportverbandes, macht Polonji und Eintracht Segeberg Mut. „Niemand will den Verein in den Ruin treiben. Ich denke, es kann eine Lösung geben. Gleichzeitig ist es verständlich, dass Kreis und Stadt als Zuschussgeber die Hürden für Eintracht Segeberg erhöht haben, bevor wieder Geld fließt. Man will ein tragfähiges Konzept sehen, aus dem hervorgeht, wie der Verein die Außenstände tilgen will."

Dass ein Finanzplan ohne die Zusage von Zuschüssen nicht aussagekräftig wäre, lässt Neitzke nicht gelten. „Dann stellt man eben zwei Konzepte auf. Eines mit Zuschüssen und eines ohne. Wovon das zweite wahrscheinlich kaum tragfähig wäre." Zumal Eintracht Segeberg ja auch Fixkosten für die Sportanlage an der Burgfeldstraße habe und für das Sportlerheim einen Kredit in Höhe von noch rund 75 000 Euro tilgen müsse.

Zusammenarbeit mit anderen Vereinen

Der Eintracht-Vorstand will zeitnah das Gespräch mit Landrat Schröder suchen. Polonji hofft auf Gesprächsbereitschaft. „Wir haben Fehler gemacht, erkannt und korrigiert – ich bin mit mir im Reinen. Mit dem Verein muss es weiter gehen. Bad Segeberg ohne Jugendfußball ist undenkbar", betont er. Ein Kollaps des Klubs wäre umso bitterer, weil die Suche nach einem starken Partner in der Nachwuchsarbeit gerade abgeschlossen sei. „Wir wollen ab der kommenden Saison in den Altersklassen A-, B- und C-Junioren mit der SG Trave 06 kooperieren." Breitensport und leistungsorientierte Ausbildung von Talenten sollen dabei ihren Platz finden. „Die Zusammenarbeit mit dem SV Todesfelde, dem Leezener SC und dem SV Wittenborn würde dem Fußball in der Kreisstadt den Schub geben, der dringend gebraucht wird. Das darf jetzt nicht kaputtgehen."

