Die Zahlen lesen sich dramatisch. Zum Jahresbeginn 2020 meldete der Sportverein Eintracht Segeberg 256 Mitglieder. Ein Jahr später sind es nur noch 188. Trotzdem gibt sich Vorstandssprecher Knut Polonji entspannt: "Wir sind schon früh in 2020 unter 200 Mitglieder gerutscht. Danach konnten wir trotz der Corona-Pandemie die Zahlen stabil halten, es zeichnet sich inzwischen sogar ein leichter Aufschwung ab." Größeres Kopfzerbrechen bereitet Polonji, dass noch immer kein Haken hinter die Abrechnungsaffäre gemacht werden kann.

Stunden abgerechnet, die nicht stattfanden

In den Jahren 2016 bis 2018 hatte Eintracht Segeberg mehr Übungsleiterstunden abgerechnet, als geleistet wurden. Konsequenz: Der Sportverein zahlte zwar umgehend die Differenz von 5000 Euro zurück, soll aber die komplette Summe der Zuschüsse in Höhe von rund 40.000 Euro an den Kreis und die Stadt Bad Segeberg zurückerstatten. Außerdem flossen seit 2019 keine öffentlichen Gelder mehr an die Eintracht.

"Ich hoffe, dass wir endlich zu einer Lösung kommen", sagt Polonji. Noch im Februar sei ein erneutes Gespräch mit Stadt und Kreis geplant. Er sieht, nach Rücksprache mit einem Fachanwalt aus Lübeck, den Null-Toleranz-Passus in den Förderrichtlinien kritisch. Die Regelung lasse keinen Ermessensspielraum. Keine Möglichkeit, Fälle individuell zu beurteilen und zu sanktionieren.

Bestrafung darf nicht Ruin bedeuten

"Wenn ein ganz kleiner Verein mit zwei Übungsleitern eine überhöhte Abrechnung eingereicht hat und alles zurückzahlen muss, kann dieser Klub das wahrscheinlich überstehen", meint Polonji. "Wenn aber ein solcher Vorfall in einem größeren Verein aufgedeckt wird, der 20, 30 oder mehr Übungsleiter beschäftigt, kommt eine Rückzahlungssumme zustande, die dem kompletten Klub das Genick bricht. Strafe muss sein, darf aber den Verein nicht in den Ruin treiben!"

In diesem Punkt stimmt Sven Neitzke Polonji zu. "Niemand hat ein Interesse daran, Eintracht Segeberg kaputtzumachen", sagt der Geschäftsführer des Kreissportverbandes Segeberg. "Es sollte darüber nachgedacht werden, ob nicht in einem solchen Fall der Verursacher, sprich Übungsleiter, statt eines ganzen Vereins in Regress genommen werden müsste."

KSV hat beschlagnahmte Unterlagen noch nicht zurückerhalten

Der KSV Segeberg bearbeitet als Dachverband für mehr als 200 Sportvereine im Kreisgebiet neben vielen anderen Dingen die Bezuschussung. "Auch nach zwei Jahren wissen wir noch nicht, ob die Vorfälle damals bei der Eintracht strafrechtlich relevant sind. Trotzdem müssen wir endlich zu Potte kommen", sagt Neitzke. Die Akten, die die Staatsanwaltschaft Kiel seinerzeit unter anderem auf der KSV-Geschäftsstelle, beim Verein sowie der Stadt beschlagnahmt hatte, sind immer noch nicht zurück. "Über den aktuellen Stand der Ermittlungen weiß ich nichts", bedauert Neitzke.