Derzeit wird in der Bundes- und Landespolitik über einen "harten" Lockdown diskutiert, was auch ein erneutes Schließen von Läden bedeutet. Am Sonntag werden Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin darüber entscheiden. Im Kaltenkirchener Einzelhandel ist die Stimmung getrübt, wie eine Umfrage ergab.