Nahe

Über die Berufung zu seinem Beruf, für den er nach wie vor „Feuer und Flamme“ ist, spricht er mit der Segeberger Zeitung in aller Ruhe und Ausführlichkeit. Wir sitzen in Wulfs Wohnzimmer. An den Wänden hängen bunte Bilder, einige Aquarelle hat er selbst gemalt. Im Bücherregal ist kaum noch Platz – und in der Mitte zeigen viele Fotos die private Seite des Theologen. Hier fühlt sich der Familienmensch pudelwohl.

SZ: Sie waren Industriekaufmann. Jetzt sind Sie stellvertretender Propst. Wie kamen Sie dazu?

Wulf: Mein Weg zum Pastor ist tatsächlich ein bisschen kurios. Mein bester Schulkamerad auf dem Weg zum Abitur hat damals gemerkt, dass ich mich für diese Fragen interessiere. Ursprünglich hatte ich eigentlich vor, Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft zu studieren. Und dann hat er zu mir gesagt: ‚Ich finde, du solltest Theologie studieren und ich werde Manager von den Rolling Stones.‘ Nach 20 Jahren stellte sich heraus, dass er inzwischen Manager von Thomas Gottschalk, Herbert Grönemeyer und Marius Müller-Westernhagen war.

SZ: Zeichnete sich Ihr Weg früh ab?

Wulf: Manchmal sage ich, dass ich für mein Christsein bezahlt werde als Pastor. Das heißt, ich habe Zeit für meine Mitmenschen. Ich bin gerne in die Kirche gegangen, aber ich würde natürlich nicht sagen, dass ich da nur Sternstunden erlebt habe. Aber für mich war das wichtig, diese eine Stunde, auch um Stärkung für die Woche zu bekommen. Und dann habe ich mir gesagt: Wenn du das eh machst, kannst du das auch beruflich machen. Und in der Jugendgruppe war ich aktiv. Heute spricht man von Teamern. So bin ich reingewachsen.

SZ: Ist Ihnen das Studium denn leicht gefallen?

Wulf: Es war viel Arbeit, denn das hieß für mich: Ich musste Latein nachholen, Griechisch und Hebräisch – das war schon eine ziemliche Hürde. Und ich wusste, aus finanziellen Gründen musste ich das Studium in zwölf Semestern schaffen. Meine Eltern konnten das nicht finanzieren. Ich habe die ganze Zeit nebenbei gearbeitet – auch beim Finanzamt.

SZ: Als Sie Ende der 70er Jahre studierten, gab es in Deutschland eine gewisse Umbruchzeit.

Wulf: Ich habe die Kirchentage für mich entdeckt und war auch politisch aktiv. In der Heidelberger Zeit habe ich zum Beispiel in der Ortsgruppe „Ohne Rüstung leben“ mitgearbeitet. Und heute würde ich sagen: Natürlich war ich damals Teil der Friedensbewegung. Ich habe an der längsten Menschenkette, die es jemals gab in Deutschland, teilgenommen. Und habe zu der Zeit auch Kontakte zu kirchlichen Mitarbeitern in der DDR gesucht. Wir haben uns auch in Ostberlin getroffen.

SZ: Und wer waren für Sie prägende Personen?

Wulf: Während des Studiums begeisterten mich Dietrich Bonhoeffer und Karl Barth.

Leitsatz von Pastor Ekkehard Wulf: "Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist." (Römer 8,38-39)

SZ: Wie nehmen Sie Kontakt mit „Ihren“ Nahern auf?

Wulf: Ein Arbeitszimmer verrät ja viel über einen Menschen. In meinem sind ein paar Trikots von Schalke und Sachen von meinen Marathonläufen. Aber: Ich gehe gerne zu den Menschen und habe das all die Jahre durchgezogen. Zu Hause ist es für die meisten oft einfacher mit mir zu sprechen. Und ich erfahre so mehr.

SZ: Die Kirchen verlieren immer mehr Mitglieder – wie ist die Situation in Nahe?

Wulf: Ich denke, dass es hier noch ansatzweise volkskirchliche Strukturen gibt. Wir sind bei den meisten Angelegenheiten weiterhin selbstverständlich mit an Bord, und das finde ich schön. Kirche hat immer davon gelebt, dass sie die Nähe zu den Menschen sucht. Und ich glaube, dass wir das über die 30 Jahre ziemlich gut hinbekommen haben. Wir gehören selbstverständlich zum Dorfleben dazu – sicher nicht zum Leben aller Einzelnen.

SZ: Als der Trend absehbar war, bauten sie die Auferstehungskirche?

Wulf: Als ich hier anfing, gab es die Kirche aus den 60er Jahren, die noch auf dem Friedhof steht. Und wir haben die seinerseits ja verkauft und eine neue Kirche bauen können. Das war für mich als junger Pastor natürlich etwas ganz Besonderes. Dass dadurch ist die Kirche als Gebäude ganz anders präsent und wir versuchen, es auch mit Leben zu füllen.

SZ: Wie kamen Sie eigentlich nach Nahe?

Wulf: Man wird auf die erste Pfarrstelle geschickt. Als Vikar war ich in Niebüll und während der Zeit kam meine Frau Annegret dazwischen – und das ging sehr schnell. Wir kannten uns vom Sehen und haben uns Weihnachten 1987 ineinander verliebt. Und nach sieben Monaten geheiratet. Als ich dann das Examen im März bestanden hatte, durfte man Wünsche bei der Kirche äußern. Damals gab es hier drei freie Stellen zwischen Norderstedt und Bad Segeberg – und Nahe lag mittendrin. Dann habe ich mich hier umgesehen und gesagt: Ich möchte nach Nahe. Und am nächsten Tag war ich dann hier. Das hat uns beiden gut gefallen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

SZ: Bei einem Fulltime-Job als Pastor: Konnten Sie sich um Ihre Töchter kümmern?

Wulf: Meine Töchter haben mir zu meinem 60. Geburtstag ein besonders schönes Kompliment gemacht haben, weil sie mir geschrieben haben, dass sie keinen berufstätigen Vater kennen, der sich so sehr um seine Kinder gekümmert hat. Das ging mir wirklich runter. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil von Gemeindepastor sein: Man bekommt ganz viel von der Familie mit. Gerade, wenn die Kinder klein sind. Das haben wir als Eltern und Eheleute gut hinbekommen, es war immer einer für die beiden da. Ich empfinde das als großes Glück, dass ich meine Kinder so hab groß werden sehen.

SZ: Gab es besonders prägende, schlimme Situationen?

Wulf: Eine Kollegin hat mal über mich gesagt, sie kenne keinen Pastor, der so viele Kinder und Jugendliche beerdigt hätte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. In meinem ersten Jahr war es so, dass bei fünf schweren Unfällen insgesamt sieben junge Menschen ums Leben gekommen sind. Das war eine heftige Herausforderung. Damals habe ich versucht, eine Ortsgruppe für verwaiste Eltern ins Leben zu rufen – und die gibt es bis heute. Mir war es wichtig, Menschen, die so etwas Schlimmes erlebt haben, miteinander ins Gespräch zu bringen. Das sind ganz kostbare Erfahrungen, dabei sein zu können.

SZ: Wie lange werden Sie noch als Pastor arbeiten?

Wulf: Zwischen drei und sechs Jahren. Meine Frau und der Propst sagen, ich solle nicht zu früh in den Ruhestand gehen. Da können noch ein paar Jahre hinzukommen. Ich möchte den Prozess der Veränderung noch auf den Weg bringen. Und im Ruhestand könnte ich mir vorstellen, besondere Andachten anzubieten. Oder beim Nabu mitarbeiten. Und ein Buch über den pastoralen Alltag schreiben. Da gibt’s zwei mögliche Arbeitstitel: „Darf der Hund die Ringe bringen? Der andere ist ein bisschen zynisch: „Schaffen Sie es noch, ihn vor Weihnachten zu entsorgen?“

SZ: Haben Sie eigentlich Zeit für Hobbys?

Wulf: Marathon mache ich nicht mehr, aber ich versuche noch einigermaßen regelmäßig, joggen zu gehen. Meine Frau ist mir da nach wie vor Vorbild. Wir sind ein Ehepaar, das es geschafft hat, gemeinsam zwei Mal in Berlin den Marathon Hand-in-Hand ins Ziel zu laufen. Und wir haben als Familie mal beim Hamburg-Marathon mitgemacht. Also auch unsere Kinder laufen gerne.

SZ: Klingt nach Musterfamilie? Gibt es denn gar keine Differenzen?

Wulf: Wenn Schalke Meister wird, müsste ich doch noch einen Marathon laufen. Dieses Versprechen gilt noch. Aber auch das ist eine Geschichte, die kaum ein Ehepaar von sich behaupten kann: Meine Frau ist Bayern-München-Fan und Mitglied. Ich bei Schalke. Wenn beide Mannschaften spielen, gucken wir das lieber nicht zusammen.