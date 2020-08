Bad Bramstedt

Es war ein ganz normaler Sonntag im März vergangenen Jahres. Abends wollten Sonja und Bettal Karabulut zusammen mit ihrem Sohn Baris und dessen Freundin Marie essen. „Aber Baris hatte das falsche Fleisch rausgelegt“, erzählt die Mutter: „Also sind wir alle zusammen ins Steakhouse nach Neumünster gefahren.“ Es sei ein lustiger Abend gewesen. „Es war ganz normal, gemütlich“, sagt Bettal Karabulut. Sein Sohn habe nichts Ungewöhnliches erzählt. „Auf der Rückfahrt im Auto haben wir gealbert und gelacht“, erinnert sich Mutter Sonja. Dann wurde sich verabschiedet. „ Baris hat mich in den Arm genommen und geküsst“, erzählt seine Mutter. Dass es wahrscheinlich die letzte Umarmung ihres Sohnes sein würde, wusste an diesem Abend niemand.

Etliche Fotos schmücken die Wohnung

Heute, 18 Monate später, sitzen Bettal (64) und Sonja Karabulut (61) in ihrer kleinen Wohnung in Bad Bramstedt. Trauer und Verzweiflung stehen ihnen ins Gesicht geschrieben. Keinen Schritt kann man in der Wohnung machen, ohne auf ein Foto von Baris zu stoßen. Allein im Wohnzimmer stehen 20 Fotografien ihres vermissten Sohns. „Wir sind alle drei Waage vom Sternzeichen“, erzählt die Mutter: „Aber grundverschieden.“ Baris wird am 9. Oktober 34 Jahre alt. „Das wird wohl der zweite Geburtstag, den wir in Trauer verbringen werden“, sagt sein Vater. Wenn er über seinen einzigen Sohn spricht, guckt er auf seine Hände. Es fällt ihm schwer, über seine Gefühle zu reden. Ihm fehlen die richtigen Worte für den Schmerz, den er seit eineinhalb Jahren jeden Tag durchlebt. „Es ist unerklärbar, so einen Schmerz wünsche ich niemanden. Man kann alles ersetzen, aber nicht die Kinder.“

Der Vermisstenfall Karabulut Die Polizei sucht seit dem 18. März 2019 nach Baris Karabulut. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war Baris 32 Jahre alt, in ein paar Wochen wird er 34. Der türkischstämmige Mann mit möglichen Kontakten ins kleinkriminelle Milieu war am 18. März gegen 17 Uhr noch einmal in Bad Segeberg gesehen worden. Sein Auto, ein schwarzer VW Golf IV mit dem Kennzeichen SE EQ 284 wurde am 19. März an der Badestelle des Nehmser Sees gefunden. Auch sein Handy lag im Auto. Die Polizei hat zweimal, im Abstand von mehreren Monaten, dieses Gebiet durchsucht. Die Beamten gehen mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus. Anfang Juli dieses Jahres durchsuchte die Polizei außerdem ein Grundstück in der Straße Am Wege nach Stipsdorf. Mit Spürhunden wurden das Einfamilienhaus und der Garten auf den Kopf gestellt. Eine Leiche wurde nicht gefunden, es konnten laut Polizei aber bei der Durchsuchung neue Ermittlungsansätze gewonnen werden. Ende Juli suchte die Polizei erneut nach Spuren in einem Waldstück unweit des Grundstücks Am Wege nach Stipsdorf. 40 Polizeikräfte durchsuchten das Unterholz. Die Suchaktionen stehen in Zusammenhang mit einem Tatverdächtigen, gegen den die Polizei ermittelt. Es handele sich dabei aber nur um einen Anfangsverdacht, einen Haftbefehl gibt es noch nicht. Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen Mann, der aus dem Raum Segeberg stammt und mit Drogendelikten einschlägig polizeilich bekannt sein soll. Er wird von der Kieler Ermittlungsgruppe als „Beschuldigter“ geführt. Das größte Problem der Polizei bei der Lösung des Falls ist die fehlende Leiche. Von den 15000 Euro Belohnung, die der Vater des Vermissten ausgesetzt hat, und den 5000 Euro von der Staatsanwaltschaft erhoffen sich die Kriminalbeamten brauchbare Hinweise aus der Bevölkerung.

An den Tag von Baris’ Verschwinden können sich seine Eltern noch gut erinnern. Es war der Montag nach dem gemeinsamen Essen, der 18. März 2019. Baris, der mit seiner Freundin in Hamburg-Hittfeld wohnte, telefonierte zweimal mit seiner Mutter. „Er war in Bad Segeberg mit seinen Freunden verabredet“, erzählt sie. Er versprach ihr noch, sie am kommenden Tag zum Arzt zu fahren. Abends jedoch sei Baris mit seiner Freundin in Hamburg verabredet gewesen. „Sie wollten zu ihrer Oma, ihr Blumen bringen“, erinnert sich Sonja Karabulut. Doch Baris kam nie bei seiner Freundin an. „Um 18 Uhr waren sie verabredet, um 19 Uhr rief Marie uns an und fragte, ob wir Baris erreichen können“, erzählt die Mutter. Die Freundin hätte gespürt, dass da etwas nicht stimmt. Auch die Eltern konnten Baris nicht auf seinem Handy erreichen.

Doch Baris’ langjährige Freundin legte ihre Hände nicht in den Schoß. Sie ortete das Handy ihres Freunds und fand es auch: Es lag bei seinem Auto am Nehmser See. Von Baris jedoch fehlte jede Spur. Am Dienstag ging Bettal Karabulut zur Polizei und meldetet seinen Sohn als vermisst. „Was er in Nehms gemacht hat? Keine Ahnung“, sagt sein Vater. Baris habe dort keine Freunde gehabt.

15000 Euro Belohnung für Hinweise

Bis heute ist die Polizei mehreren Spuren nachgegangen – ohne Erfolg. Baris’ Freund aus Bad Segeberg, der ihn wohl als Letzter lebend sah, sei in den Fokus der Polizei gerückt. „Der muss irgendwas wissen, aber er redet nicht“, sagt Bettal Karabulut. Der Vater hat die Hoffnung, dass sein Sohn noch lebt, nicht aufgegeben. „Die Polizei glaubt nicht mehr daran, die haben mir eiskalt gesagt, dass er wohl tot sein wird. Aber das glaube ich nicht.“ Wer sollte ihn töten, fragt er sich jeden Tag. „Er hat keine Feinde, keine Schulden. Er ist klug. Wenn er in Gefahr gewesen wäre, hätte er das vorher gerochen“, ist sich der Vater sicher. „Ich hoffe, dass er einfach nur abgehauen ist.“ Er grübele jeden Tag. Auf Anraten der Polizei hat er jetzt 15.000 Euro als Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Das Geld haben Verwandte und Freunde gespendet. „Ohne die Gewissheit kann ich nicht aufgeben“, erklärt er.

Die Eltern verarbeiten ihr Schicksal unterschiedlich. Während der Vater noch immer auf ein Wunder hofft, befindet sich die Mutter längst im Stadium der Trauer. Die vielen Fotos, die sie von ihrem Sohn aufgestellt hat, sprechen Bände. „Ich mache mir da nichts vor“, sagt sie: „Er ist tot. Es ist nicht seine Art, sich nicht bei uns zu melden. Irgendetwas ist passiert. Weiß der Teufel, was.“ Sonja Karabulut, die aus erster Ehe noch zwei Töchter hat, möchte trauern und abschließen. „Mein Leben fühlt sich an, wie auf einem Friedhof. Es fehlt nur die Beerdigung.“

Hat Baris Karabulut mit Drogen gedealt?

Baris Karabulut hat keine Ausbildung und ging auch keinem geregelten Job nach. Seine Eltern sind sich nicht sicher, womit er sein Geld verdient hat. „Kann sein mit Autos oder mit Textilien im Internet“, sagt sein Vater. Dass er mit Drogen gehandelt haben soll, davon hätten die Eltern auch gehört. Aber sie können oder wollen es nicht glauben. „ Baris war lebenslustig und überall beliebt. Er war jeden Tag anders“, beschreibt ihn seine Mutter. Bevor er die Wohnung verließ, habe er zehnmal in den Spiegel geschaut. „Er kann gar nicht ohne sein soziales Umfeld leben. Abgehauen ist er sicher nicht.“

Was auch immer passiert sein mag mit dem jungen Mann – für seine Eltern hat sich alles verändert. Die Mutter ist krank, der Vater ebenfalls. Der Sattler und Polsterer ist mit Depressionen krankgeschrieben. „Nichts macht mehr Spaß, das ist kein Leben mehr“, sagt er. Die Polizei melde sich auch immer seltener bei den Karabuluts – und wenn, dann um selbst zu fragen, ob es Neuigkeiten gebe. „Sie geben sich Mühe, aber sie teilen uns nicht mehr viel mit“, sagt Bettal Karabulut. Sein Anwalt und auch die Polizei hätten ihm geraten, sich an die Öffentlichkeit zu wenden: „Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann.“

