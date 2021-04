Kiel

Mit Spannung erwarten Segeberger Elternvertreter die Regelungen, unter denen in der kommenden Woche in der Schule unterrichtet wird. Jeden Mittwoch entscheidet das Land dazu neu – auf Basis der aktuellen Inzidenzwerte im jeweiligen Kreis in Absprache mit den örtlichen Gesundheitsämtern.

Seit dem 16. April liegt die Inzidenz im Kreis Segeberg bei unter 100 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Trotzdem wurde am 21. April entschieden, nur die Jahrgänge eins bis sechs in den Wechselunterricht zu schicken. Die Jugendlichen der Stufen sieben bis 13 sollten weiter von zu Hause lernen.

Einige Jahrgänge waren seit Dezember nicht mehr in der Schule

„Die siebten und achten Klassen sind seit Mitte Dezember nicht mehr in der Schule gewesen“, sagt Anja Staack, Elternbeiratsvorsitzende an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Leezen. Eine schlüssige Begründung habe sie dafür noch nicht erhalten. Und die Beschwerden der Eltern würden immer lauter.

Von einem „vergessenen Jahrgang“ spricht schon Anna Lena Becker, stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende in Leezen. Auch diese Kinder sollen mindestens in den Wechselunterricht – wozu werde denn nun regelmäßig getestet und Maske getragen, fragt sie.

Schulsozialarbeiterin Evelyn Kakkuri unterstützt das Anliegen der Eltern: „Von mir aus könnten alle Kinder in den Wechselunterricht“, sagt sie. „Die Motivation geht ihnen nach der langen Zeit verloren zu Hause.“ Es fehlen ihnen Struktur und soziale Kontakte. „Die suchen sie sich dann woanders“, so Kakkuri – ob das dann aber immer die Kontakte sind, die sich Eltern wünschen, sei zu bezweifeln.

Verwirrender Schulaktionsplan

„Die Lasten müssen anders verteilt werden“, findet Torsten Bukowski, ebenfalls Elternvertreter in Leezen. „Ich sehe ein, dass Grundschüler bevorzugt werden müssen“, sagt er. Allerdings seien Kinder der fünften und sechsten keine Grundschüler mehr. „Was ist der Unterschied zu den siebten und achten?“, fragt er.

Laut dem Reaktionsplan des Landes sollen bei einer stabilen Inzidenz unter 100 zunächst die ersten sechs Jahrgänge komplett zurück in den Präsenzunterricht bevor für die größeren Schüler der Wechselunterricht vorgesehen ist. Und das auch erst bei einer Ansteckungsrate von unter 50. So ist es auf den Seiten des Landes beschrieben. Wie solle man das gegenüber den Eltern vertreten, fragt Bukowski.

In anderen Kreisen gilt Wechselunterricht für alle Schüler

Angewendet wird der Stufenplan in dieser Form offenbar aber nicht so streng, denn auch in den meisten Kreisen mit einer Inzidenz unter 100 sind die höheren Jahrgänge zurück im Wechselunterricht – etwa in Ostholstein (85,3; Stand 27. April), Dithmarschen (79,6) oder Kiel (94,8). Jedoch nicht im Kreis Segeberg.

Warum? Eine Sprecherin des Bildungsministeriums begründet dies damit, dass am vergangenen Mittwoch, als die Entscheidung über das Vorgehen in den Schulen zuletzt getroffen wurde, der Kreis Segeberg noch keine sieben Tage lang unter der Inzidenz von 100 lag. Und beruft sich dabei auf den geltenden Stufenplan – der eine solche Regelung aber gar nicht enthält. Die Diskrepanz kann sie auf Nachfrage jedoch nicht erklären. Dürfen die Schüler der Jahrgänge sieben bis 13 also ab kommender Woche zurück in den Wechselunterricht im Kreis Segeberg? Dazu verweist die Sprecherin auf die Entscheidung am Mittwoch.

Elternvertreter wollen Petition starten

Sollten ab nächster Woche dann alle Kinder in die Schule dürfen, wäre Anja Staack zunächst zufrieden damit. „Wenn nicht, werden wir eine Petition starten“, kündigt sie an. Etwas mehr Flexibiltät wünscht sich Anna Lena Becker. „Die Kinder hätten spätestens seit Montag in die Schule gehen sollen“, findet sie. Denn da lag der Kreis länger als sieben Tage unter 100.

Bukowski fordert eine Anpassung des schwer verständlichen Stufenplans. Selbst wenn die Schüler ab Klasse sieben ab Montag endlich auch in den Unterricht dürfen, würden sie trotzdem schlechter gestellt, weil sie immer am längsten warten müssten, gibt Bukowski zu bedenken. Der Plan gilt aber eh nur noch bis Ende dieses Monats, dann soll es einen neuen geben.