Weddelbrook

Angesichts der aktuellen Temperaturen müssten aber alle Vierbeiner auf dem Islandpferde-Gestüt Vierthohen langsam in ihre Wetter-Wohlfühlzone gelangen. "Unsere Tiere sind bei Kälte tatsächlich dynamischer", findet Julia Reinvee.

Tiere bloß nicht verweichlichen lassen

Insgesamt beherbergt "Vierthohen" 50 Pensions-, Reit- und Zuchtpferde. Einen Boxenstall im üblichen Sinne gibt es auf dem Hof aber nicht. "Nicht verweichlichen lassen", rät die 26-Jährige den anderen Besitzern, denn die Isländer mit der üppigen Mähne haben neben einem dichten Unterfell auch ein langes Deckhaar, das vor Wind und Kälte schützt. Für nasskaltes Wetter stehen auf den Koppeln aber sogenannte Offenställe, die zu drei Seiten geschlossen sind.

Dass sich "Kiljan", der von der Wikinger-Insel importiert wurde, in jeder Hinsicht wohlfühlt, ist Julia Reinvee besonders wichtig. Er sei auf dem Hof "ein großer Schatz" und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen habe er alle die positiven Charakter-Eigenschaften, die die Isländerpferde-Fans schätzen: unkompliziert, ausdauernd, stark, unerschrocken und rücksichtsvoll. Aufgrund dieser Merkmale hatten Reinvees Eltern, Frauke und Walter Peters, Mitte der 1990er einen Isländer als erstes Familienpferd angeschafft.

Kiljan ist ein ausgezeichneter Zuchthengst

Zum anderen soll "Kiljan" im Frühjahr wieder als Zuchthengst eingesetzt werden. Er sei ein Spitzenvererber, so Reinvee. Der höchst beurteilte Ehrenpreisträger außerhalb Islands. Als nachrückende Generation, eine Hofübergabe ist in Vorbereitung, gehen Kaspar und Julia Reimvee als Züchter auch neue Wege. Ab April 2021 kann auf Wunsch "Kiljans" genetisches Erbe an Isländer-Züchter in ganz Europa versendet werden.