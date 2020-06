Der Tag rückt näher, an dem auch die 340 Mitglieder der Schwimmsparte in der Kaltenkirchener TS wieder ins kühle Nass springen dürfen. Das Land Schleswig-Holstein erlaubt die Öffnung der Bäder ab 8. Juni. Das Warmwasserfreibad an der Holsten Therme will gleich an diesem Tag die Türen aufschließen.