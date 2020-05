Spielgelände ist wieder geöffnet

Daldorf

Der Erlebniswald Trappenkamp hat wohl mit den größten Spielplatz in ganz Schleswig-Holstein. Und die kleine Sophia hat das Spielparadies fast ganz für sich allein am Montag. "Mama, komm hoch. Das Boot fährt los", ruft das Mädchen ihrer Mutter vom Holzpiratenschiff zu.

Anne Runge ist mit der Zweijährigen das erste Mal nach Daldorf in den Erlebniswald gefahren. Wochenlange Kinderbetreuung ohne Spielplatz, "das ging", sagt Anne Runge. "Wir haben viele Ausflüge gemacht, aber langsam kennt man jeden Wald." Da sei es nun doch schön, Spielplätze wieder nutzen zu können.

Spielplatz statt Urlaub in Dänemark

Auch für Familie Pickelmann ist der Ausflug in den Erlebniswald am Montag eine willkommene Abwechslung. "Wir haben zum Glück einen Garten", sagt Inge Pickelmann. Aber eigentlich sei die Familie am Wochenende zum Campen in Dänemark. Doch auch das geht derzeit nicht.

Dass der Spielplatz im Erlebniswald schon geöffnet ist, damit hatte die Familie am Montag noch gar nicht gerechnet. Sie hatte eigene Spielsachen eingepackt. Umso freudiger war die Überraschung bei allen.

Sehr häufig musste den Kindern erklärt werden, warum sie nicht auf den Spielplatz gehen dürfen, erzählt die Mutter. Tochter Lea gehe schon immer daran vorbei mit den Worten: "Heute nicht, erst wenn Corona vorbei ist." Corona wird nicht so schnell wieder weg sein, auf dem Spielplatz kann sie nun aber wieder toben mit ihren drei Geschwistern.

Hygieneregeln auf dem Spielplatz

Zur Wiedereröffnung nach sieben Wochen war auch Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht zu Besuch in Daldorf. Bei Aktivitäten an der frischen Luft sei eine Übertragung des Coronavirus viel unwahrscheinlicher. Hygienemaßnahmen aber müssten eingehalten werden. Und Abstand.

Ein Schild verweist auf die Regeln auf dem Gelände des Erlebniswaldes: 1,5 Meter Abstand auch auf den Spielgeräten, wer typische Krankheitssymptome zeigt, darf sie nicht nutzen. Empfohlen wird ein Nasen-Mund-Schutz und nach dem Spielen sollten die Hände gewaschen werden.

Maximal 1000 Besucher

Zwei Mitarbeiter des Parks werden Abstandsregeln kontrollieren und die Gäste höflich darauf hinweisen, wenn es zu eng wird, sagt Erlebniswald-Leiter Stephan Mense. Maximal 1000 Menschen dürfen sich gleichzeitig im Erlebniswald aufhalten. An normalen Wochenenden waren es oft deutlich mehr, sagt Mense.

Um Enttäuschungen zu vermeiden, sollten Eltern vor einem Besuch auf der Facebook-Seite nachschauen, ob das Gelände bereits voll ist. "Dort können wir flexibel informieren", sagt Mense. Lange Schlagen und Frust wolle man vermeiden, denn viele Besucher blieben einige Stunden, wenn sie einmal da seien.

Angebote für Familien

Die Mitarbeiter des Erlebniswaldes versuchen, sich an die neue Situation anzupassen. Große Veranstaltungen und Kindergeburtstage wird es vorerst nicht geben können. "Wir konzentrieren uns jetzt auf Familien", sagt Mense. Die Grillhütten sind für Mitglieder eines Haushalts nutzbar.

Die Waldpädagogen passen ihr Angebot an, haben die Rallyes wieder aktiviert, mit denen Familien sich den Wald selbst erkunden können. Mit kleinen Rätseln und Aufgaben. Lobenswert findet das der Minister und macht Hoffnung auf weitere Lockerungen in naher Zukunft, etwa Führungen mit kleinen Gruppen.

20 Prozent weniger Besucher

Das hören Mense und Landesforsten-Direktor Tim Scherer gern. Es geht um Schadensbegrenzung. 20 Prozent der Besucher fehlten bereits durch die Schließzeit, das ausgefallene Ostergeschäft und gestrichene Schulklassenbesuche.

Normalerweise kommen 150000 Menschen im Jahr in den Erlebniswald. "Das können wir auch nicht mehr aufholen", sagt Mense. Scherer spricht von einem erwarteten Verlust von 400000 Euro für den Erlebniswald und die beiden geschlossenen Jugendwaldheime

Zur Galerie Seit Montag ist der Erlebniwald Trappenkamp wieder geöffnet. Sogar der Spielplatz darf genutzt werden, freuten sich die ersten Besucher. Auch Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht hat sich umgeschaut.

