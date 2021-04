Daldorf

Zum ersten Mal besuchten Christian und Jennifer Lages Dias aus Hamburg mit ihren Kindern Sophie und Tiago den Erlebniswald. Nachdem sie die Wildschweine mit ihren Frischlingen ausgiebig bewundert und die Kleinen auch alle möglichen Spielgeräte ausprobiert hatten, kam der Hunger. Und Wirt Tim Schnoor hielt mit seinem Außer-Haus-Verkauf die richtige Abhilfe in Form von Pommes Frites und Bratwurst bereit. Doch wo sollte man diese zu sich nehmen?

Schnoor, Betreiber der Gastronomie im Erlebniswald, sah sich in einer Zwickmühle: Einerseits war da die seit Sonnabend bestehende Möglichkeit, ergänzend zum Außer-Haus-Verkauf (to go) nun auch Sitzgelegenheiten auf der Terrasse der ehemaligen Gastwirtschaft Waldküchenmeister anzubieten. Andererseits sind von dort Platz nehmenden Gästen dieselben Kontaktdaten zu erheben wie bereits am Eingang zum Erlebniswald.

Vorsorglich hatte Schnoor den Bereich auf Vordermann gebracht, lange unentschlossen, ob er davon Gebrauch machen will. Letztlich hatte er dann doch einige Sitzgarnituren auf der zum Restaurant gehörenden Fläche aufgebaut – und diese jeweils mit dem Luca-App-Symbol versehen als Hinweis, dass man sich hier registrieren müsse. Die Herausforderung: Nicht alle Gäste schienen das zu verstehen. Zumal alle Sitzgelegenheiten, auch auf dem Rasen drumherum, die nicht zu Tim Schnoors Fläche gehören, identisch aussahen.

Registrieren über die Luca-App oder nicht?

Alle Tische auf dem Gelände und der Terrasse waren mit Schildern versehen, die besagten, dass hier jeweils fünf Erwachsene aus zwei Familien Platz nehmen dürften, die auf der Terrasse zusätzlich mit dem Luca-Hinweis.

Im Umkehrschluss hieß das: Wer sich am Verkaufsstand eine Mahlzeit to go kaufte und eine Sitzgelegenheit wenige Meter von der Terrasse entfernt aufsuchte, hatte keine zweite Registrierung vorzunehmen. Wer auf der Terrasse saß, dagegen schon. Das verstanden manche Kunden dann doch nicht.

Ein Vater, der mit seiner Familie auf der Terrasse saß, meinte: „Oh, dann haben wir ja eine Ordnungswidrigkeit begangen!“, und wollte daher seinen Namen lieber nicht veröffentlicht sehen.

Völlig unverständlich war es für Christian Lages Dias und viele andere, die mit weitem Abstand an den Tischen auf der Terrasse saßen, dass man sich hier noch einmal mit der Luca-App einchecken sollte, obwohl man dies schon am Eingang zum Erlebniswald gemacht hatte. „Die haben das hier doch so toll gemacht, mit viel Platz für die Schlangen vor der Essensausgabe und zwischen den Tischen.“