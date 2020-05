Die Corona-Fälle auf dem Vion-Schlachthof haben den Blick vieler Bad Bramstedter auf osteuropäische Arbeiter in der Landwirtschaft gerichtet. In der Stadt geht die Angst um, dass von Höfen in Fuhlendorf und Wiemersdorf Gefahren ausgehen. Doch die Arbeiter dürfen die Höfe gar nicht verlassen.