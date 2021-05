In zweiter Reihe werden derzeit erste Träume in die Tat umgesetzt: Im einst umstrittenen Klein Rönnauer Neubaugebiet Seekoppelring schreiten die neuen Grundstückseigner zur Tat und legen zum Teil selbst Hand an ihre zukünftigen Wohnhäuser. KN-online war zum Baustellenbesuch vor Ort.