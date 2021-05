Kreis Segeberg

Erstmals erhielten 1083 Segeberger in der vorigen Woche eine Dosis von Johnson & Johnson. Hinzu kommen bislang 53.332 Erstimpfungen und 27.676 Zweitimpfungen: Rund 40.000 Mal wurde eine Impfdosis von Biontech in Oberarme gespritzt, rund 26.000 Mal von Moderna und rund 15.000 Mal von Astrazeneca.

In der vorigen Woche gab es in den Impfzentren in Wahlstedt, Kaltenkirchen und Norderstedt 10.031 Impfungen, darunter 4701 Zweitimpfungen, 4247 Erstimpfungen sowie die 1083 Einmal-Spritzen mit dem Präparat von Johnson & Johnson. "Nur vereinzelt haben Menschen ihre Termine nicht wahrgenommen", sagt Sabrina Müller, Pressesprecherin des Kreises Segeberg.

Doppelt so viele Erst- wie Zweitimpfungen

In den Impfzentren haben gut 53.000 Segeberger ihre erste von zwei Spritzen erhalten, rund 28.000 die zweite Spritze, und rund 1000 die Einmalspritze von Johnson & Johnson.

Fast 32.000 Spritzen hat das Team im Impfzentrum Wahlstedt gesetzt. Knapp 30.000 Spritzen wurden in Kaltenkirchen gezählt, knapp 21.000 in Norderstedt.

Auch Praxen und mobile Teams impfen

In den Praxen der niedergelassenen Ärzte im Kreis Segeberg haben in der Woche vor Pfingsten insgesamt 7679 Menschen eine Impfung erhalten, teilte Nikolaus Schmidt von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein mit (KVSH).

Die mobilen Teams der KVSH haben mittlerweile 10.134 Segeberger erstgeimpft und 9270 Segeberger zweitgeimpft.

Corona-Inzidenz stabil bei rund 30

82 Neuinfektionen zählte der Kreis in den vergangenen sieben Tagen. Gerechnet auf 100.000 Einwohner entspricht dies einer Inzidenz von 29,6 am Dienstag (Freitag 29,9).

Am Pfingstsonnabend waren zehn neue Fälle gezählt worden, am Pfingstsonntag vier, am Pfingstmontag acht und bis Dienstnachmittag sechs.

232 Segeberger aktuell infiziert

Aktuell gelten 232 Segeberger als infiziert (-29 zu Freitag), das sind 205 mehr als vor einem Jahr. 13 von ihnen werden in Kliniken versorgt (unverändert), darunter drei auf Intensivstationen (unverändert). 158 Menschen waren bislang an oder mit Covid-19 gestorben (unverändert).

Bislang haben sich 6757 Segeberger mit dem Coronavirus nachweislich angesteckt. In häuslicher Quarantäne müssen sich 601 Menschen aufhalten (-32), wieder entlassen sind 15.210.