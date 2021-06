Bad Segeberg

Insgesamt 26 neue Schilder stehen jetzt unübersehbar entlang des Seminarwegs, an der Zufahrt zum Schweinemarkt, am Platz vor der Marienkirche und Am Kleinen See. "Die Stadtvertretung muss auf ihrer nächsten Sitzung am 15. Juni allerdings noch den formalen Akt vollziehen", erklärte Hartmut Gieske aus dem Ordnungsamt gegenüber KN-online. Einen Tag später könne der neue Bürgermeister Toni Köppen seine Unterschrift darunter setzen und die vorgeschriebene Veröffentlichung erfolgen.

Schilder schnell bekommen

Dass die Realisierung nun plötzlich doch so rasch möglich war, liegt laut Gieske vornehmlich an zwei Dingen. Zum einen habe man die nach Abstimmung mit der Verkehrsaufsicht des Kreises Segeberg bestellten Schilder von der Fachfirma sehr schnell bekommen; zum anderen bringe die neue Regelung den Autofahrerinnen und Autofahrern ausschließlich Vorteile. "Etwas anderes wäre es gewesen, wenn wir beispielsweise die Gebühren erhöht hätten." In diesem Fall hätte man das Ganze nicht so einfach vorziehen können, weil Betroffene gegen mögliche Bußgeldbescheide rechtlich hätten vorgehen können.

Im Nachgang zur jüngsten Sitzung der Stadtvertretung, in der die Fraktionen von CDU und Wählergemeinschaft BBS die 30-Minuten-Regelung mehrheitlich gegen den Widerstand von SPD und Grünen durchgesetzt hatten, war es in der Praxis zu erheblichen Irritationen gekommen. Weil aus der Verwaltung vor Ort in der Sporthalle der Burgfeld-Schule niemand – auch der Bürgermeister nicht – Einspruch gegen die Formulierung "ab sofort" erhoben hatte, waren nicht nur die Kommunalpolitiker selbst, sondern auch die anwesenden Pressevertreter davon ausgegangen, dass das Ganze tatsächlich unmittelbar in Kraft treten könne.

Viele Irritationen und eine Menge Ärger

Das Ergebnis war für alle Beteiligten äußerst ärgerlich: Denn viele Autofahrer, die sich auf der sicheren Seite wähnten und zunächst nur eine Parkscheibe auslegten, wurden von den städtischen Bediensteten mit Strafzetteln bedacht. Einige der Knöllchen-Empfänger beklagten sich auch bei KN-online. Aus dem Ordnungsamt hieß es darauf lediglich, man sei von den politischen Entwicklungen überrascht worden – und es fehlten nicht nur die Hinweisschilder, sondern vor allem auch die zuvor unabdingbare Änderung der Stadtverordnung.

Vergrätzt reagierte auch Bürgervorsteherin Monika Saggau. Die hauptamtliche Verwaltung habe das Ehrenamt hier einmal mehr auflaufen lassen. Der verbreitete Frust verfehlte offenbar auch im Rathaus seine Wirkung nicht. Denn quasi über Nacht tauchten an vielen Orten in dieser Woche die neuen Hinweise auf – ohne dass es dazu von verantwortlicher Stelle eine Ankündigung gegeben hätte. Angesichts des ersten Reinfalls trauten etliche Autofahrer der Sache allerdings nicht so recht und fragten sicherheitshalber erneut bei KN-online nach.

Besser "schnellstmöglich" statt "ab sofort"

"Die Regelung gilt definitiv", versicherte Hartmut Gieske auf Nachfrage. Zwar müsse der formelle Akt noch folgen, was ein Selbstgänger sein dürfte. "Aber wir wollten jetzt schon einmal nett sein." Das nächste Mal sollten Beschlüsse der Stadtvertretung, die ein Verwaltungshandeln erforderlich machen, allerdings lieber mit der Formulierung "schnellstmöglich" statt "ab sofort" versehen werden. Dann sei man auf der sicheren Seite – und die Bürger auch.

Die Kosten für die extra angefertigten Hinweisschilder halten sich übrigens im Rahmen. Gut 450 Euro habe man für alle 26 Exemplare zusammen bezahlt. Die insbesondere vom scheidenden Bürgermeister Dieter Schönfeld und der SPD-Fraktion mehrfach scharf kritisierten Einnahmeverluste bei einem Gebührenverzicht dürften jedenfalls deutlich stärker ins Gewicht fallen.