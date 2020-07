Wahlstedt

Nach den erfolgreichen Weihnachtsdorf-Veranstaltungen wagt sich die Fest AG der Stadt damit an ein weiteres Freiluftereignis heran. Projektleiter ist wieder Paul Griese ("Mewa-Markthütten").

Einige Hürden mehr dank Corona

Viele Hürden waren zu überwinden, bis endlich die Genehmigung des Kreises und der Stadt erteilt wurde. Denn in Corona-Zeiten sind besonders viele Vorschriften und Regeln zur Bekämpfung von Covid-19 zu beachten. Dazu kommen die allgemeinen Vorschriften für Events. Für die Besucher sei deshalb eine besondere "Hausordnung" erlassen worden, erläutert Projektleiter Griese.

So bestehe auf der Veranstaltungsfläche Maskenpflicht mit Ausnahme an Sitz- und Stehtischen. Der Mindestabstand sei einzuhalten, und Tanzen nicht erlaubt. Griese: "Es gibt keinen Anspruch auf Platzreservierungen und Einlass. Es werden maximal 150 Gäste auf dem Gelände zugelassen. Zutritt haben nur Personen, die sich am Eingang oder per Online (www.mewa-markthuetten.de) registriert haben." Ein Sicherheitsdienst sei vor Ort.

Sommergarten soll Urlaubshunger stillen

Die Idee zu diesem Sommerfest reifte im Juni. "Für die Daheimgebliebenen wollen wir ein bisschen 'Urlaubsfeeling' bieten", erläutert Wolfgang Lippke von der Fest AG als Veranstalter. "Vom ersten Tag an sind wir mit allen Anforderungen, Verordnungen und Richtlinien in Bezug auf die Corona-Pandemie sehr sensibel und verantwortungsbewusst umgegangen. Wir werden sie auch während der Veranstaltung strikt einhalten und durchsetzen." Zur Fest AG gehören außerdem Kirsten Hauk und Angelika Pryl.

Bürgermeister Matthias Bonse sprach von einem guten Sommergarten-Konzept in der Corona-Zeit als besonderes Angebot für die Bevölkerung. Er hoffe auf eine rege Teilnahme.

Live-Musik in den Abendstunden

Es gelten an den Wochenenden folgende Öffnungszeiten: Donnerstag von 16 bis 22 Uhr, Freitag von 16 bis 23 Uhr, Sonnabend von 16 bis 24 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Jeweils ab etwa 19 Uhr wird Live-Musik geboten von Künstlern wie Jo Green, Sebastian Buko, Georgie Carbutler und vom Duo "Wechselbeat".

