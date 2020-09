Kreis Segeberg

Wehrführer Christian Stöhr ist besorgt. 43 aktive Männer und Frauen, eine Jugendwehr und sogar eine Kids-Wehr kümmern sich um den Brandschutz oder werden ausgebildet.

Untergebracht ist die Wehr neben dem Dörpshus mit der Kita. Und für die Feuerwehr, so fürchtet Stöhr, sollen Teile der Gemeindevertretung nun einen Plan haben, der aber nicht offengelegt werde.

Anzeige

Verliert Feuerwehr Löschfahrzeug?

Die Feuerwehr solle ihr Löschgruppenfahrzeug LF 8 von 1986 verlieren, die leere Garage dann zum Umkleideraum umgebaut werden. Damit hoffe die Gemeinde wohl, die Feuerwehrunfallkasse zu beruhigen.

Weitere KN+ Artikel

Sie fordert allerorten zeitgemäße Räume für An- und Auskleiden. Viele Dörfer sehen sich unter anderem deshalb gezwungen, ihre Feuerwehrhäuser komplett neu zu bauen. Das Nachbardorf Todesfelde etwa will 1,1 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Unfallkasse fordere noch nichts

So etwas fordere die Unfallkasse doch noch gar nicht von Groß Niendorf, sagt Wehrführer Stöhr. Er will das LF 8 nicht verlieren, das den neuen LF 20 und den VW Bus T4 der Jugendwehr ergänzt.

Lesen Sie auch: Darf Groß Niendorf Großspende annehmen?

Das LF 8 werde dringend benötigt, um bei Alarmierungen auch die nachrückenden Kräfte an den Einsatzort heranführen zu können. Das sei wichtig. Denn Groß Niendorf habe viele Außensiedlungen ohne Löschteiche oder Löschwassernetz. Außerdem sei die Gemeindewehr in das Brandschutzkonzept für den Segeberger Forst eingebunden.

Erfolglose Arbeitsgruppe

In einer Arbeitsgruppe, paritätisch besetzt von Feuerwehr und Gemeindevertretern, sei darüber schon gesprochen worden. Offenbar erfolglos.

Die Feuerwehr, so Stöhr, sei nicht prinzipiell gegen neue Umkleiden oder Duschen. Doch müssten gemeinsam Lösungen gefunden werden. "Ich verstehe nicht, warum das übers Knie gebrochen werden soll." Die Wehr wolle das LF 8 behalten, es sei gut in Schuss. Ohne das Auto würde die ganze Einsatzplanung auf den Kopf gestellt. Außerdem wäre die LF 8-Garage für den Umbau zu einem Umkleideraum zu klein. Stöhr zeigte sich offen für andere Lösungen.

Viel Herzblut hineingesteckt

Offen ist auch Thomas Kirchner, seit 40 Jahren aktives Feuerwehrmitglied. Er lehnt den Umbau von einer Garage zu einem Umkleideraum ab. "Alte Feuerwehrkameraden würden sich dann im Grabe umdrehen."

Das Herzblut fließt auch deshalb bei ihm, weil die Feuerwehr seinerzeit viel in Eigenleistung erbaut hat, von Heizung über Sanitär bis Malerarbeiten. Derzeit aber gebe es ein Gegeneinander-Arbeiten von Wehr und Politik, bedauert Kirchner. Das sei schlecht. "Mein Anliegen ist, dass das Dorf dabei nicht zu Grunde geht."

Bürgermeister wehrt sich gegen Kritik

Bürgermeister Karl-Heinz Westpahl (AWGN), Mitglied einer der drei Wählergemeinschaften, wehrt sich gegen die Kritik, eine Entscheidung durchdrücken zu wollen. Dass neue Umkleidemöglichkeiten nötig werden, sei klar. Die Frage sei nur, wie groß sie werden sollen und wo angelegt.

"Was brauchen wir, was ist möglich, was können wir bezahlen?" Ein Umbau der Garage, so hätten Architekten grob geschätzt, könne 50.000 bis 100.000 Euro kosten, sagt Westphal. Denkbar wäre auch ein Anbau. "Wir brauchen eine Aussage der Unfallkasse, welche Auflagen zu erfüllen sind."

Für Brandschutz reiche ein Wagen

Den Verkauf des LF 8 sähe er nicht tragisch. "Für den Brandschutz reicht das LF 20 aus." Und auch die große Alternative, die viele andere Gemeinden wählen, lehnt er ab: "Ich bin grundsätzlich gegen einen kompletten Neubau eines Feuerwehrhauses."

Nun müssen die Gemeindevertreter am Dienstag, 8. September, ab 19.30 Uhr in Rickert’s Gasthof beraten. Die zwei kritischen Punkte werden nur allgemein benannt, ohne Beschlussvorlagen: "Das weitere Vorgehen mit dem LF 8, und das Umsetzen der Gesundheitsvorsorge für die Feuerwehrkameraden."

Doch noch Lösung?

Bürgermeister Westphal zeigt sich optimistisch: "Wir können beide Lager wieder zusammenbringen."

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.