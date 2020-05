Es brodelte schon lange in der CDU-Kreistagsfraktion in Segeberg. Jetzt bahnt sich ein großer Schnitt an. Die Führung wird dem Vernehmen nach in einer Sondersitzung am Montag, 25. Mai, wechseln. Und im Hintergrund wird auch schon um Kandidaturen für die kommenden Bundestags- und Landtagswahlen gerungen.