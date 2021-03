Bad Bramstedt

Zurzeit bezahlen die Eltern 51 Euro für die Verpflegung der Kinder, sowohl in den Bad Bramstedter Kitas als auch in den Schulen, einschließlich Hitzhusen und Wiemersdorf. Das sind rund 2,50 Euro pro Mahlzeit. Die Kosten können damit nicht gedeckt werden, für die Kitas muss die Stadt 128.000 Euro im Jahr zuschießen – zu viel, meinte die Stadtverordnetenversammlung Anfang Februar. Seit zehn Jahren wurde an der Preisschraube nicht mehr gedreht, die Kosten der Stadt wuchsen aber immer weiter. Nun soll es für die Eltern teurer werden, die Frage ist nur, um wie viel?

Der Sozialausschuss, der sich nur um die Kindertagesstätten kümmert, konnte sich in seiner letzten Sitzung nicht auf eine Zahl einigen, obwohl Bürgeramtsleiter Jörg Kamensky ein detailliertes Zahlenwerk vorgelegt hatte. Daraus geht hervor, dass sich bei einer Erhöhung des Elternanteils um 9 Euro auf dann 60 Euro im Monat eine Mehreinnahme von jährlich knapp 64.000 Euro erzielen ließe. Der Zuschussbetrag würde sich halbieren. Müssten die Eltern 65 Euro bezahlen, blieben für die Stadt nur noch rund 30.000 Euro an Zuschuss übrig.

Kita-Träger haben verschiedene Essenslieferanten

Die Lage ist aber kompliziert. Die verschiedenen Kita-Träger haben verschiedene Essenslieferanten, teilweise wird sogar selbst gekocht. Dadurch fällt nicht nur der Zuschussbedarf in den einzelnen Tagesstätten unterschiedlich aus, auch die Qualität der Mahlzeiten ist nicht gleich. Warum sollen Eltern für qualitativ schlechteres Essen das Gleiche bezahlen wie für hochwertige Kost? Welche Erhöhung ist den Eltern zuzumuten? Lässt sich das Essensangebot vereinheitlichen?

Der Sozialausschuss konnte diese Fragen nicht beantworten. Das soll nun eine Arbeitsgruppe übernehmen. Gesetztes Ziel ist es, die neuen Regelungen, darunter auch die Erhöhung des Elternbeitrags, mit Beginn des nächsten Schuljahres zu erhöhen. Kamensky wies ausdrücklich darauf hin, dass finanziell schwach gestellte Familien die Essenskosten über die Bildungskarte abrechnen können.

Auch bei den Schulen an der Preisschraube drehen

Parallel dazu wird auch an einer Erhöhung des Essenspreises in den Schulen gearbeitet. Ina Koppelin (FDP), Vorsitzende des städtischen Kulturausschusses, hat das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung am Mittwoch, 10. März, gesetzt (19 Uhr, Mensa der Jürgen-Fuhlendorf-Schule). In den Schulen ist das Problem noch dringlicher. Schon in den Haushaltsberatungen für 2021 war bekannt geworden, dass ein Essen in der Jürgen-Fuhlendorf-Schule 14,50 Euro kostete, mehr als jeder Mittagstisch in einem Restaurant.

Das war vor der Corona-Pandemie, zurzeit gibt es dort kein Essen. Die Eltern tragen davon aber nur 2,50 Euro, den Rest bezahlt die Stadt. Grund dafür ist, dass in den letzten Jahren immer weniger Schüler das vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster angelieferte Essen in Anspruch genommen haben, Transport- und Personalkosten aber konstant bleiben.

Enge Abstimmung mit Schulverband

Bei den Schulen kommt noch hinzu, dass außer der Jürgen-Fuhlendorf-Schule alle Bildungsstätten dem Schulverband Bad Bramstedt gehören, der Zuschuss also dessen Haushalt belastet. Ina Koppelin will deshalb als Kulturausschussvorsitzende eng mit dem Schulverband zusammenarbeiten, in dem auch die Umlandgemeinden Mitglied sind. Ziel ist, auch weiterhin einheitliche Preise für die Eltern anzubieten.

Auch hierfür wird eine Arbeitsgruppe gegründet. „Die soll aber nicht nur die Preise, sondern auch den gesundheitlichen Aspekt beleuchten“, erklärte Koppelin gegenüber KN-online. "Es geht darum gesundes Essen anzubieten. Die Schüler und Schülerinnen sollen nicht nur satt und träge davon werden."