Der frühere Möbel-Kraft-Vorstand Dr. Gunnar George wird am Freitag nun doch nicht vor dem Amtsgericht in Bad Segeberg erscheinen. Sein Mandant habe am Mittwoch den Einspruch gegen einen dort erlassenen Strafbefehl zurückgenommen, erklärte Georges Anwalt, der Kieler Jurist Gerald Goecke.