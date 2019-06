Mit 1,8 Promille und ohne Führerschein war eine 34-jährige Autofahrerin vergangenen Mittwoch in der Mühlenstraße in Pronstorf unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der Straße abkam und zwei Jugendliche auf dem Gehweg anfuhr. Dabei wurde ein 17-Jähriger leicht, ein 18-Jähriger schwer verletzt.