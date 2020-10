Bad Segeberg

"Wir müssen dringend etwas tun, wenn wir die Digitalisierungs-Vorgaben nicht reißen wollen", appelliert Thomsen und meint das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen, kurz OZG. 2017 wurde das entsprechende Gesetz auf den Weg gebracht, nach dem Bund, Länder und Kommunen verpflichtet sind, bis Ende 2022 sämtliche Leistungen über ihre Verwaltungsportale auch digital anzubieten.

Mehr digitaler Service für Bürger

Ob es um Anträge auf Wohngeld, die Anmeldung eines Hundes oder auch nur die Änderung der Anschrift geht: Ziel des OZG ist es, Behördengänge überflüssig zu machen. "Wer will, soll diese Dinge auch digital erledigen können", betont Thomsen und hat große Zweifel, dass der Stadt die Umstellung gelingt. "Hier müssen 600 Verwaltungspunkte erledigt werden. Gefühlt hat man aber noch nicht mal richtig mit dieser Mammutaufgabe angefangen", beklagt die FDP-Politikerin.

Vorbildlich sei beispielsweise die Stadt Bremen: "Dort ist für Eltern das Online-Programm Elfe gestartet worden, wo Mütter und Väter alle notwendigen Behördengänge virtuell erledigen können – das ist ein Musterbeispiel, wie öffentliche Verwaltung funktionieren kann." In Bad Segeberg könnten Bürger bislang nur wenige Dinge online erledigt werden – beispielsweise ein Führungszeugnis beantragt werden. "Das ist im Jahr 2020 einfach zu wenig."

Neue Struktur für Verwaltung

Für Anna-Patricia Thomsen ist eine neue Struktur der Verwaltung alternativlos, wenn man schneller, digitaler und bürgerfreundlicher werden will: "Bislang haben wir eine sogenannte Silo-Formation mit festen Abteilungen und Unterabteilungen. Diese Struktur muss aufgebrochen werden", sagt die 42-Jährige. Eine moderne Verwaltung arbeite "innovativ und quer", crossfunktional und losgelöst von Abteilungsstrukturen. Die Zufriedenheit der Bad Segeberger mit der Verwaltung müsse Priorität haben. "Natürlich wird die Umstellung alles andere als leicht", weiß auch Thomsen.

Mehr Quartiersbeiräte in Stadtteilen

Ein weiterer Baustein sei Transparenz, die Verwaltung und Politik gleichermaßen betreffe. "Wir brauchen webbasierte Plattformen, auf denen sich die Bürger informieren können, damit diese verbreitete Hinterzimmer-Wahrnehmung ausgehebelt wird", regt die Stadtvertreterin an. Ginge es nach ihr, sollten nach Vorbild der Südstadt auch in anderen Stadtteilen Quartiersbeiräte entstehen. "In Karlsruhe wird mithilfe dieser Regionalmanagements ein Bürgerhaushalt aufgestellt, der von der Stadtpolitik und der Verwaltung berücksichtigt werden muss", sagt Thomsen. Ein Modell, das sie sich auch für Bad Segeberg wünschen würde. "Hier könnte der alte Grundsatz, dass alle Macht vom Volke ausgeübt wird, mit neuem Leben gefüllt werden", ist die Politikerin überzeugt.

Homepage muss modernisiert werden

Zur digitalen Strategie gehört für Thomsen auch die Überarbeitung der städtischen Homepage. "Hier muss mehr Geld in die Hand genommen werden – die Darstellung ist veraltet, nicht nur aufgrund der rasanten technischen Entwicklung im Web", bemängelt die Stadtvertreterin. Ziel müsse es sein, binnen drei Klicks die Informationen gefunden zu haben, die man sucht. "Davon sind wir meilenweit entfernt, viele Bereiche sind regelrecht versteckt", kritisiert Thomsen.

Um das OZG im Rathaus umzusetzen, müsse die Stadt auf Verwaltungsfach-Informatiker setzen. "Das Problem ist nur, dass entsprechendes Fachpersonal rar und auf dem Markt begehrt ist", gibt die FDP-Frau zu bedenken. Hier sei es Aufgabe der Verwaltung, ein Konzept zu entwickeln, wie die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber gesteigert werden kann.

Sorge vor Strafgeldern

Thomsen fürchtet, dass die Stadt mit Sanktionen rechnen muss, sollten die Digitalisierungsvorgaben nicht fristgerecht bis Ende 2022 umgesetzt werden. "Die Zeit drängt, darum sollten wir alle Kraft investieren, uns Tipps von Experten einzuholen", regt sie an.

Ein Musterbeispiel sei die estnische Stadt Vöru. "Dort hat man sehr früh, schon Anfang der 2000er-Jahre damit begonnen, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben", sagt die Kommunalpolitikerin. Längst habe jeder Einwohner eine Digital-Signatur, mit der beispielsweise Steuererklärungen binnen vier Stunden erledigt werden könnten. Im Beirat für Städtepartnerschaften hat Thomsen jetzt erfolgreich den Antrag durchgebracht, estnische Experten nach Bad Segeberg einzuladen. "Wir müssen uns bewegen – und können von der Expertise nur profitieren."

