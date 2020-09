Wahlstedt

Um die hausärztliche Versorgung in Wahlstedt langfristig zu sichern, plant die Stadt schon seit Längerem die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in kommunaler Eigenregie.

Stadtvertretung gab grünes Licht

Die Stadtvertretung hat dafür auch bereits grundsätzlich grünes Licht gegeben – teilweise mit Bedenken, gleichwohl einstimmig. Vor allem angesichts der gewaltigen Summe, die die Kommune dafür in die Hand nehmen muss, möchte die FDP-Fraktion nun die Einwohner mit ins Boot holen. Zur nächsten Sitzung der Stadtvertretung am Montag, 26. Oktober, haben die Liberalen daher den Antrag gestellt, dazu erst noch einen Bürgerentscheid abzuhalten.

"Starkes Mandat" gewünscht

"Damit stellen wir sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger – in Kenntnis der Notwendigkeit eines solchen MVZ, aber auch in Kenntnis der Haushaltslage der Stadt Wahlstedt – der Verwaltung und der Politik ein starkes Mandat erteilen", heißt es in der vom Fraktionsvorsitzenden Hans-Peter Guckel gelieferten Begründung. Er stellte noch einmal klar, dass die FDP die Gründung weiterhin unterstützt.

Projekt wird teuer für die Stadt

Am vorigen Dienstag habe man sich in der Stadtvertretung noch einmal über das Vorhaben informieren lassen. Das Projekt werde schon bei der Realisierung erhebliche finanzielle Mittel binden. "Auch der zukünftige Betrieb wird voraussichtlich zur Folge haben, dass die Stadt viel Geld bereitstellen muss, um Verluste aufzufangen." Es sei davon auszugehen, dass das MVZ in absehbarer Zeit nicht gewinnbringend betrieben werden könne. Wahlstedt werde sich demnach weiter verschulden müssen.

Keine Pflichtaufgabe der Stadt

Angesichts dieser und weiterer Unwägbarkeiten ist die FDP-Fraktion der Ansicht, "dass die 22 Mitglieder der Stadtvertretung“ diese Entscheidung nicht allein treffen sollten. Die Möglichkeit, sie der Bürgerschaft direkt vorzulegen, sei in der schleswig-holsteinischen Gemeindeordnung ausdrücklich vorgesehen, argumentiert Guckel. Die medizinische Versorgung der Einwohner sei nämlich keine Pflichtaufgabe der Stadt, sondern obliege dem Kreis beziehungsweise der Kassenärztlichen Vereinigung.

Erklärtes Ziel der Verwaltung ist, mit dem Projekt im April, spätestens im Juni 2021 an den Start zu gehen. Allein die Anlaufkosten könnten sich auf rund eine Million Euro summieren. Bürgermeister Matthias Bonse und Bürgervorsteher Horst Kornelius gingen zuletzt davon aus, dass aus dem städtischen Haushalt zumindest in den ersten zwei bis drei Jahren einige hunderttausend Euro an Zuschüssen fließen werden.

Grundlage ist klassische GmbH

Grundlage des Konzeptes ist eine klassische GmbH, an der die Stadt zunächst 100 Prozent der Anteile halten wird. "Sollten später Ärzte oder andere private Betreiber einsteigen wollen, könnte man selbstverständlich über einen Verkauf der Gesellschaft reden", hatte der Bürgermeister vor einiger Zeit erklärt. Erst einmal solle Medizinern, die entweder neu nach Wahlstedt kommen oder die ihre bereits bestehenden Praxen innerhalb der Stadt verlegen möchten, eine komplette Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden.

Für die kommunale GmbH würde die Stadt zu gegebener Zeit einen eigenen Geschäftsführer ernennen, der dann auch die Verträge machen soll. Eingebunden in das Projekt ist neben dem Kreis Segeberg auch die Ärztegenossenschaft Nord, die von der Stadtvertretung im Rahmen einer 2018 angeschobenen Machbarkeitsanalyse nun den Auftrag erhalten hat, einen Businessplan zu erstellen und die Verträge unterschriftsreif zu machen.

Sorge um kassenärztliche Zulassungen

Auch nach Einschätzung der Wahlstedter FDP steht zu befürchten, dass ohne ein kommunales MVZ kassenärztliche Zulassungen nach Praxisaufgaben unwiderruflich verloren gingen "und damit die medizinische Versorgung in dem bisherigen Umfang nicht mehr geleistet werden kann".

