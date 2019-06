Kaltenkirchen

„Greta Thunberg hat ganz allein angefangen“, sagte eine der anwesenden Mütter. „In Hamburg waren es am Anfang auch nur 100“, erzählte Demonstrantin Ramona Schmidt (19), die gerade ihr Abitur gemacht hat.

Allerdings war es eine Demo, kein Streik. Die Schüler trafen sich erst um 14 Uhr – nach Schulschluss also. „Damit wollen wir den Kritikern beweisen, dass es uns wirklich ums Klima geht und nicht, wie uns oft vorgeworfen wird, um das Schulschwänzen“, erklärte einer der Veranstalter vom Gymnasium Kaltenkirchen. Aufgerufen waren neben den drei weiterführenden Schulen in Kaltenkirchen zwar auch die Schulen in Bad Bramstedt und Henstedt-Ulzburg, doch am Ende blieben die Kaltenkirchener unter sich. In allen drei Orten hatte es bislang übrigens noch keine Klima-Streiks oder Demos gegeben. In Hamburg gingen am selben Vormittag wieder tausende Schüler auf die Straße und feierten ihr sechsmonatiges Jubiläum.

Erst in Hamburg , dann in Kaltenkirchen demonstriert

Ramona und ihre Schwester Corinna Schmidt waren vormittags noch in Hamburg dabei, aber auch in Kaltenkirchen gefiel ihnen die Stimmung. „Es ist einfach wichtig, die Menschen auf das Thema Klimaschutz aufmerksam zu machen. Klimaschutz fängt bei jedem einzelnen an. Wir haben nur einen Planten“, erklärte sie.

The snow must go on

Auf den bunten Plakaten fanden sich Sprüche, wie „The snow must go on“, „I want a hot boyfriend, not a hot Planet“ oder „Klima ist wie Bier: warm ist Scheiße“. Die Verantwortlichen heizten die Stimmung der Anwesenden mit lauten Sprechchören auf und dann ging es durch die Stadt Richtung Rathaus – „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut“ skandierend. Zwei Polizeiwagen eskortierten die Demonstrierenden. Mit „Hopphopphopp Kohlestopp“ oder „ÖPNV statt SUV“ machten die Schüler lautstark auf sich aufmerksam, auch einige Erwachsene schlossen sich dem Demo-Zug an.

Ob es eine Wiederholung geben wird, konnten die Verantwortlichen noch nicht sagen, viele der Anwesenden hofften es aber.