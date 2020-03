Hasna Alkasem machte sich auf, um in Hartenholm die Bürgerinformationen des Bürgermeisters in die Briefkästen zu verteilen. Der Inhalt: „Scheuen Sie sich nicht, von Herzen kommende Hilfe anzunehmen.“ Innerhalb von zwei Tagen wurde in der Coronakrise der Kreis „Nachbarn helfen Nachbarn“ auf die Beine gestellt.