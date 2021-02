Rund 400 Fahrschüler scharren zurzeit mit den Hufen, um bei Thomas Gliem in Kaltenkirchen endlich wieder an ihrem Führerschein zu arbeiten. Doch seit dem 16. Dezember sind die Autotüren der Fahrschulen in Schleswig-Holstein zu. Finanzielle Unterstützung ist bislang bei Gliem nicht angekommen.