Kommt in den Fall Baris Karabulut bald zweieinhalb Jahre nach dessen Verschwinden dank der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" noch einmal Bewegung? Bereits während der Ausstrahlung am Mittwochabend hieß es, die Kripo Kiel gehe einem vielversprechenden telefonischen Hinweis nach.

Von Thorsten Beck