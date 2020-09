Oering

In Oering an der Hauptstraße ist ein kleiner Showroom eingerichtet, in dem – wenn die Corona-Pandemie es irgendwann zulässt – auch ein Ausschank geplant ist. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik.

Jörg Hildebrand war bei einem Gin-Brenn-Seminar auf den Geschmack gekommen. Dort konnten die Teilnehmer ihren eigenen Gin herstellen. "Das machen wir auch", sagte sich das Ehepaar Hildebrand im Anschluss. Gesagt, getan.

Lange Suche nach der perfekten Mischung

Lange habe es gedauert, bis die für ihren Geschmack perfekte Mischung des Gin-Hude feststand. "Wir haben getestet wie verrückt", verrät Hildebrand. Was ihm und seiner Frau schmeckt, muss aber noch lange nicht anderen gefallen. "Deshalb haben wir eine Blind-Verkostung mit Freunden organisiert", erzählt der Gin-Hersteller. Vier unterschiedliche und nicht kenntliche Gin-Sorten wurden den Testern vorgesetzt. "Unser Gin-Hude hatte mit Abstand die meisten Punkte bekommen", freut sich Jörg Hildebrand.

"Feingeisterei" auf Gut Basthorst gefunden

Nachdem geklärt war, wie die neue Gin-Sorte schmecken sollte, ging es auf die Suche nach einer passenden Brennerei. Mit der "Feingeisterei" von Martina und Fabian Rohrwasser auf Gut Basthorst wurde man fündig. Es habe gleich gepasst, so Hildebrand.

Inzwischen wurde die erste Auflage mit 799 Flaschen von Gin-Hude hergestellt. Es gibt die 0,5 Liter-Flasche mit edlem Etikett unter anderem im Online-Shop und zum Abholen in Oering sowie bei Edeka Wittorf in Sülfeld und in der Golfscheune in Kayhude.

Corona verhindert Brenn-Seminare

Ausfallen mussten bislang die Brenn-Seminare, die in Hamburg stattfinden. Corona hat Familie Hildebrand einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zwei Kurse, bei denen die Teilnehmer ihren eigenen Gin brennen können, hatten vor Covid-19 stattgefunden. "Und es gab schon viele neue Anmeldungen", bedauert Jörg Hildebrand. Das Seminar dauert etwa vier Stunden. Im Anschluss hat jeder Teilnehmer seine 0,7-Liter-Flasche Gin, die er mit nach Hause nehmen darf.

Vielfältiger Geschmack

Am Gin lieben Jörg Hildebrand und seine Frau die Vielfältigkeit des Geschmacks. Beide haben irgendwann begonnen zu sammeln. "Ich glaube, ich habe 75 verschiedene Gin-Sorten", berichtet der Kayhuder. Gin sei für ihn ein Genussmittel. "Wir haben Gin-Hude aus Leidenschaft gegründet."

Gin besteht aus neutralem Alkohol, Wacholder, Koriandersamen, Angelikawurzel sowie Orangen- oder Zitronenaroma. Dazu kommen sogenannte Botanicals, das sind je nach Geschmack Mischungen aus Pflanzen und Gewürzen. Möglich sind die unterschiedlichsten Zutaten. Gerade das, so Hildebrand, sorge für unendliche Variationen des alkoholischen Getränks. "Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt."

Gin-Hude - das besondere Getränk

Jörg Hildebrand ist Jurist, seine Frau Karina Zischke-Hildebrand war in der Logistikbranche tätig, kümmert sich nun aber ganz und gar um Gin-Hude. Den beiden ist klar, dass sie mit großen Unternehmen nicht in Konkurrenz treten können. Aber mit ihrer kleinen Marke wollen sie Gin-Fans ansprechen, die das Besondere suchen.

