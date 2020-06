Henstedt-Ulzburg

Großer Auflauf bei der offiziellen Übergabe von zwei Ruhebänken im Bürgerpark Henstedt-Ulzburg: Mitglieder des Lions Club Henstedt-Ulzburg sowie das Ehepaar Schäfer schauten auf dem Freizeitgelände vorbei, um die Liegemöglichkeiten an Bürgermeisterin Ulrike Schmidt zu übergeben. "Wir wollen ein Geschenk loswerden", sagte Volker Manke, Vorsitzender des Lions Club-Fördervereins. Aus Anlass des 50-jährigen Gemeindejubiläums überreichte der Serviceclub eine Bank.

Serviceclub fallen die Einnahmen weg

Aufgrund der Corona-Pandemie waren alle Feierlichkeiten zum Gemeinde-Geburtstag gestrichen worden - ein Geschenk sollte es aber dennoch geben. " Henstedt-Ulzburg ist ein bedeutender Ort", findet Manke. Bereits vor drei Jahren hatten die Löwen die Spendierhosen an: Ein großes Spielschiff wurde 2017 bei der Premiere des Gemeindefestes übergeben. Durch Corona und die abgesagten Veranstaltungen werde, gibt Manke zu, das Geld in dem Club etwas knapp. "Unsere Einnahmequellen fallen weg", sagt er. Aber die Lions seien erfinderisch, betont der Geschäftsmann. In Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Henstedt-Ulzburg habe man dennoch die Ruhebank angeschafft.

Familie Schäfer wertet den Park auf

Auch Carsten und Lieselotte Schäfer haben den Besuchern des Bürgerparks eine neue Möglichkeit des Verweilens spendiert. "Bei Urlauben im Sauerland und auch in Friedrichstadt sind uns diese Bänke aufgefallen. Da haben wir gedacht, dass das unseren Bürgerpark aufwertet", erklärt Carsten Schäfer, der in Henstedt-Ulzburg eine Versicherungsagentur betreibt. Seit 34 Jahren ist seine Familie in der Großgemeinde zu Hause, "wir haben uns immer wohlgefühlt".

Während die Ruhebank von Schäfer aus Holz ist, besteht die Lions-Bank aus Kunststoff.

Bürgerpark als Treff der Generationen

Die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten in Henstedt-Ulzburg wurden gestrichen. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt bedauert, dass aufgrund der Situation die Henstedt-Ulzburger nicht den runden Geburtstag feiern können. Der Bürgerpark sei ein Symbol der Zusammenkunft vieler Generationen, die Bänke ein willkommenes Geschenk. "Danke für die guten Ideen", sagt die Rathauschefin.

