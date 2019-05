Als Europaschule legt die Jürgen-Fuhlendorf-Schule (JFS) natürlich besonderes Augenmerk auf die Europawahl am 26. Mai. Am Montag war Europatag am Bad Bramstedter Gymnasium, von der 5. bis zur 12. Klasse waren alle Schüler eingebunden. In einer Podiumsdiskussion warben Europapolitiker für die EU.