Die verheiratete Mutter sechs Jahre alter Zwillinge - Junge und Mädchen - die mit ihrer Familie in Neumünster lebt, tritt zunächst einmal in die Fußstapfen ihres Kollegen Dr. Karl-Hermann Staubach. Der Mediziner geht nach langem Arbeitsleben Ende des Monats in den Ruhestand. Im MZV war er seit 2017 tätig. „Wegen seines Alters wollte er damals aber nicht mehr Miteigentümer werden“, erklärt Dr. Rolf Thielmann, gemeinsam mit Wolfgang Schiller Eigentümer.

Nachfolgerin von Dr. Karl-Hermann Staubach

Bei Fatma Delfs liegen die Dinge anders. Die 46-Jährige, die in Gießen und Göttingen studiert hat und danach Station in mehreren Kliniken gemacht hat, zuletzt im Krankenhaus in Itzehoe und im MVZ Glückstadt, bietet mit der Chirurgie, der Unfall-Chirurgie und der Orthopädie die gleichen Leistungen wie ihr Vorgänger – und sogar noch etwas mehr.

Spezialisiert auf Fußchirurgie

„Die Kollegin hat sich noch einmal besonders auf die Fußchirurgie konzentriert“, berichtet Thielmann. Einen Spezialfall stelle dabei der „diabetische Fuß“ dar. Weil viele Diabetiker mit Schädigungen ihrer Nervenbahnen zu kämpfen hätten und dann manchmal keine Schmerzen spürten, komme es immer wieder zu Folgeschäden. Weiterer Pluspunkt für die Kollegin: Wie Thielmann besitzt auch Fatma Delfs eine Berufsgenossenschaftliche Zulassung.

In der Orthopädie ergänzt sich der Neuzugang fachlich vor allem mit dem Orthopäden Wolfgang Schiller, der 2015 als 50-prozentiger Partner an den Landratspark gekommen ist und seinen Schwerpunkt bei der Behandlung von Knie und Hüfte sowie der Endoprothetik gesetzt hat. Das Volksleiden „Rücken“ mit Problemen der Wirbelsäule verarzten bei Bedarf beide. „Wir schauen uns die Patienten an und entscheiden dann, wer am besten übernimmt“, erläutert Schiller.

Breite Behandlungspalette

Mit ihm selbst, Fatma Delfs, Rolf Thielmann und der auf Kinderchirurgie spezialisierten Claudia Maaß deckt das MVZ in Bad Segeberg inzwischen eine ungewöhnlich breite Palette ab: Allgemeine und Unfall-Chirurgie, konservative und operative Orthopädie, Fußchirurgie, „kleine Handchirurgie“ sowie Schmerztherapie. „Ich habe außerdem eine Ausbildung in Akupunktur absolviert“, ergänzt die neue Frau im Team, die nicht nur aufgrund ihrer besonderen fachlichen Qualifikation ein echter Gewinn für die Praxis ist.

Die Neue spricht auch Arabisch und Französisch

„Ich spreche auch Arabisch, Französisch und etwas Spanisch“, erzählt die 46-Jährige, die ursprünglich aus Tunesien stammt. Damit kann die 46-Jährige in vielen Situationen helfen, in denen die Kollegen kommunikativ eher an ihre Grenzen stoßen. „Gerade Arabisch bekommt hier immer mehr Gewicht“, erklärt Thielmann. Es seien oft Flüchtlinge, die noch nicht so lange hier und mit den meist komplexen Themen in einer fremden Sprache oft überfordert sind, ergänzt Fatma Delfs. Verstehen bedeute auch weniger Angst.

Praxis 2008 am Landratspark eröffnet

Für das als GmbH organisierte Ärztehaus im ehemaligen Druckerei-Gebäude des Verlagshauses C.H. Wäser, das Dr. Rolf Thielmann im Jahr 2008 für damals über eine Million Euro erworben und komplett umgebaut hatte, eröffnet sich mit einer dritten Teilhaberin eine langfristige Perspektive. Zu Beginn des Projektes waren noch die Helios-Kliniken mit 30 Prozent an der Gesellschaft beteiligt gewesen.

Angefangen hatte Dr. Rolf Thielmann sein Segeberg-Abenteuer aber schon 2005 mit der Übernahme der damaligen Chirurgischen Praxis Zehrer an der Kurhausstraße. Ein Jahr später startete er mit ambulanten Operationen. „Damals war das noch ein Novum in Bad Segeberg“, wie er betont. Mit dem aktuellen Team, inklusive der neuen Kollegin Fatma Delfs, gehören chirurgische Eingriffen natürlich längst zum Tagesgeschäft.