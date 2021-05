Bornhöved

131 Betreuungsplätze sind dem Kindergarten Eris Arche in Bornhöved bereits genehmigt. „Die Warteliste für 2022 ist schon voll“, sagt Nadine Danker, neue Leiterin des Kindergartens „Eris Arche“. Es hätten sich bereits Eltern angemeldet, die erst im Sommer in das neue Baugebiet „Himmelsblick“ ziehen, berichtet sie. 2019 waren dort 36 Bauplätze entstanden. Familien sind neu zugezogen.

Kita Eris Arche plant neue Familiengruppe

Das merken die örtlichen Kindergärten, die seit Jahren immer weiter wachsen. Nun hat Eris Arche die Genehmigung für eine weitere Familiengruppe beantragt. „Mit 15 bis 20 Plätzen“, sagt Danker. Die Gruppe soll in den alten Volksbank-Räumen unterkommen. In dieser könnten Krippenkinder unter drei Jahren mit Kindern über drei Jahren gemeinsam betreut werden. Das Genehmigungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Bürgermeister Reinhard Wundram bestätigt die Pläne. Die Gemeinde wolle die alten Volksbank-Räume in der Ladenzeile in der Lindenstraße an Eris Arche verpachten. Es wären einige Umbauten nötig, damit etwa die Sanitäranlagen für die Kinder nutzbar sind. Er ist zuversichtlich, dass die Räume bis zum neuen Kitajahr fertig werden. Das hofft auch Danker, die die Plätze dringend benötigt. „Ich lebe von Kitajahr zu Kitajahr.“

Der Bedarf an Kitaplätzen wird weiter steigen

Und der Bedarf wird weiter steigen. Längst steht fest, dass das Baugebiet erweitert werden soll. Weitere 35 Grundstücke sollen entstehen. Die Gemeindevertretung fasste zuletzt den Aufstellungsbeschluss für den zugehörigen Bebauungsplan. Die Planungen werden laut Bürgermeister Wundram etwa ein Jahr dauern.

Schon jetzt gebe es 90 Interessenten für die Grundstücke, die Vermarktung übernimmt wie schon im Himmelsblick die Landgesellschaft Schleswig-Holstein. Vorrangig sollen die Bauplätze an Familien vergeben werden, die einen Bezug zu Bornhöved haben. Das Baugebiet wird auch weiteren Bedarf in der Kinderbetreuung zur Folge haben.

Schon jetzt geht die Gemeinde von einem Bedarf von 100 Betreuungsplätzen in den nächsten Jahren aus. Deshalb soll am Kuhberg ein dritter Kindergarten gebaut werden mit weiteren 120 Plätzen. „Und 30 Plätzen Ausbaureserve“, sagt Wundram. Es werde jedoch noch etwa zwei Jahre dauern, bis der Kindergarten fertig ist.

Auch Vicelin-Kita hat Erweiterungsbedarf

Auch im Vicelin-Kindergarten der Kirche ist es knapp mit den Betreuungsplätzen. Wenigstens zwei weitere Gruppenräume werden benötigt, hatte Pastorin Ulrike Egener bereits im Oktober gegenüber der Gemeinde deutlich gemacht. Außerdem möchte die Kita Ruheräume schaffen.

Mit einer Machbarkeitsstudie will die Gemeinde nun ausloten, ob dies am Standort noch möglich ist. Das Gelände sei schon jetzt sehr eng bebaut, erklärt Wundram. Es mache ihn aber stolz, dass die beiden Kindergärten der Gemeinde so stark nachgefragt sind.

Kita in der alten Bank als Übergangslösung

Kurzfristig könnte wohl nur eine neue Kindergartengruppe in den alten Volksbank-Räumen Entlastung schaffen, die Eris Arche plant. Die Gruppe soll eine Übergangslösung sein, bis die neue Kita gebaut ist.

Leiterin Nadine Danker befürwortet die Pläne der Gemeinde. „Ich will, dass die Eltern ihre Kinder gut betreut wissen“, sagt sie. Aber erst, wenn die Bagger auf dem Nachbargrundstück anrollen könne sie sicher sein, dass sich etwas tut, um den Betreuungsplatzbedarf der Gemeinde zu decken.