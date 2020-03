Bornhöved will neuen Kindergarten bauen

Bornhöved

Wie viel Geld ein neuer Kindergarten kosten wird, sei nicht absehbar, sagte Bürgermeister Reinhard Wundram. Diese Frage sei aber nachrangig.

Auch die Frage, ob nicht eigentlich der Kreis für eine Versorgung mit genügend Kindergartenplätzen sorgen müsste, sei unwichtig. „Wir haben eine sittlich-moralische Verpflichtung als zentrale Gemeinde im Amt“, so Wundram weiter. Mit einigen Nachbargemeinden waren in den vergangenen Monaten Kooperationsverträge geschlossen worden, die sicherstellen sollen, dass auch die Kinder der Umgebung gut untergebracht werden.

Neuer Träger für dritte Kita ?

Noch in diesem Jahr soll mit der Planung begonnen werden, damit der Bau im kommenden Jahr stattfinden kann. Wie groß genau der Kindergarten wird, ist noch ebenso unsicher wie die Frage, welcher Träger die Verantwortung übernehmen wird, erklärte Wundram.

Bisher werden die Kinder in der Einrichtung „Eris Arche“ in der Lindenstraße und einer Außenstelle in der Apfelallee von Mitarbeitern des Vereins „Familie und Beruf“ betreut.

Außerdem gibt es den Vicelin-Kindergarten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in der Kirchstraße. Eine kurze Zeit lang angedachte gemeinschaftliche Einrichtung beider Träger ist kein Thema mehr. Die scheitere an unterschiedlichen pädagogischen Konzepten, hatte Pastorin Ulrike Egener erklärt.

Lesen Sie auch:Kinderbetreuung im Kreis Segeberg - der Bedarf bleibt hoch

Damit ist die Idee, ein gemeinsames Gebäude für die Kinder im Vorschulalter auf dem Grundstück des ehemaligen Lehrerwohnhauses an der Sventana-Schule zu errichten, hinfällig.

Möglicher Standort für neue Kita

Im Blick hat die Gemeinde nun für den dritten Kindergarten das Gelände hinter dem Museum Alte Räucherkate. Dieses Grundstück, das sich bis zur Ladenzeile an der Lindenstraße hinzieht, ist im Besitz der Kommunalgemeinde.

Zudem biete es Platz nicht nur für den Kindergarten, sondern auch noch für ein Begegnungszentrum, sagt Wundram. Dort könnten sich Jung und Alt treffen, so der Bürgermeister. Ganz neu ist die Idee nicht. Schon bei einer Untersuchung, die Studenten aus Lübeck vor einigen Jahren angestellt hatten, war vorgeschlagen worden, eine solche Begegnungsstätte in diesem Bereich zu eröffnen.

Lesen Sie auch: Kindergarten auf dem Bauernhof - Konzept für Weede

Dieses Gebäude könnte auch die zentrale Bedeutung Bornhöveds für die Gemeinden im Amt Bornhöved wieder betonen, hofft Wundram. Dem soll auch ein Veranstaltungssaal dienen. Dabei soll auch besonders an kulturelle Veranstaltungen gedacht werden. „In der Schulaula haben wir leider eine schlechte Akustik, so dass sie sich nicht für Konzerte eignet.“ Auch an eine „kleine Restauration“ und ausreichende Parkmöglichkeiten wollen die Gemeindepolitiker denken.

75 Prozent Förderung möglich

Fördermöglichkeiten bestehen über Richtlinien des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Segeberg in Höhe von 75 Prozent maximal 22.000 Euro je neu geschaffenem Kitaplatz. In einem Rechenbeispiel kommt die Amtsverwaltung Bornhöved bei einer altersgemischten Gruppe mit 15 Plätzen auf eine Investitionssumme von 440.000 Euro. Von der hätte die Gemeinde Bornhöved 110.000 Euro zu tragen.

Wohnbebauung, über die die Gemeindevertreter ursprünglich auf demselben Platz nachgedacht hatten, soll stattdessen auf anderen Freiflächen in der Nähe der Ortsmitte entstehen. Dabei hat die Gemeinde auch ältere Menschen im Blick. Für die Planung gibt es eine Fördermöglichkeit über das Sonderprogramm „Neue Perspektive Wohnen“ des Landes.

Das Unternehmen DSK-BIG ( Kronshagen) soll der Gemeinde bei der Identifikation geeigneter Entwicklungsflächen helfen und den Prozess begleiten, etwa Förderanträge auf den Weg zu bringen und einen Bebauungsplan auf die Beine zu stellen.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.