Bad Bramstedt

„Die haben mit Gullydeckeln und alten Grabsteinen auf die Fenster eingeschlagen“, erzählt Schölzke. Zum Glück sind die Scheiben sehr dick und die Gitter in den Fenstern aus Stahl, sodass die Unbekannten es nicht geschafft hatten, die Scheiben so weit einzuschlagen, dass sie auch noch in die Kirche gelangen konnten.

Nach dem Gottesdienst am Sonntag wurde dann die Polizei verständigt, die alles aufgenommen hat. An den Scherben wurden Blutspuren gefunden, was vielleicht zu den Tätern führen kann. „Das hat es bisher noch nicht gegeben, dass jemand die Kirche dermaßen angegriffen hat“, sagte Pastor Rainer Rahlmeier, der sich die Schäden am Montagvormittag angesehen hatte. „Draußen gab es schon Fälle von Vandalismus, aber nie gegen die Kirche“, sagte er weiter.

Einige der über hundert Jahren alten Grabsteine, die benutzt wurden, liegen zerbrochen vor den Kirchenfenstern oder im Gebüsch. "Ein trauriger Anblick", meint Rahlmeier.

Die Polizei Bad Bramstedt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich bei den Beamten unter 04192/39110 melden.