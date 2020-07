Weddelbrook

"Te-rab" klingt das laute Kommando der Trainerin über den Rasen hinter der Weddelbrooker Sporthalle, kurz darauf wird das Tempo weiter gedrosselt: "Sche-ritt!". Kurzes Briefing für die Sportler: "Jetzt wechselt ihr auf die andere Hand." Am Rand des abgesteckten Feldes steht Reitlehrerin Annika Schwertfeger aus Bad Bramstedt und gibt die Anweisungen. Alles scheint wie auf dem Reiterhof – nur die Pferde fehlen. Stattdessen haben sich 17 Kinder Steckenpferde zwischen die Beine geklemmt und absolvieren selbst die Schrittfolgen.

Springen, Polo, Westernreiten

"Wenn ihr gleich angaloppiert, guckt ihr, dass ihr die rechte Seite mehr belastet", sagt Schwertfeger und die Mädchen – es ist nur ein Junge dabei – absolvieren über die Länge der Reitbahn einen fliegenden Wechsel, eine Figur aus dem Dressur-Sport. "Das ist wie normaler Reitunterricht", erklärt Schwertfeger in der Trinkpause: Es gebe Springen, Polo, Geschicklichkeitsturniere und Elemente aus dem Westernreiten. Hobby Horsing heißt diese neue Trendsportart, sie stammt aus Finnland und "ist jetzt im Kommen", berichtet die Reitlehrerin. Als Ferienpass-Aktion bietet der TSV Weddelbrook am Donnerstag anderthalb Stunden Training an, nach den Sommerferien wird das Hobby Horsing als feste Gruppe starten, dann treffen sich die Mädchen immer donnerstags um 18 Uhr zum Training.

Erst das Hobby belächelt

"Man muss sehr, sehr viel lernen", hat Saskia Girnatis aus Armstedt festgestellt. Die Zehnjährige kennt das Hobby Horsing aus dem Internet. Sie trainiert zu Hause mit ihrem Steckenpferd Sprünge und lobt, dass man damit "überall hin kann". Ihr Vater Matthias steht am Rand des Feldes, das inzwischen zum Spring-Parcours umgebaut wurde, und erzählt: "Zuerst war ich dagegen", denn gekauft kosten die Steckenpferde "richtig Geld"; aber: "Sie sind an der frischen Luft, im Sommer im Wald unterwegs." Auf dem Campingplatz werde seine Tochter mit ihrem Hobby belächelt, aber Girnatis hat gelernt, den Sport ernst zu nehmen: "Wenn ich sehe, wie durchtrainiert und sportlich die sind."

Am meisten Spaß macht das Hobby Horsing in der Gruppe, hat der Armstedter beobachtet. Die Steckenpferde tragen Namen, es gibt einen Stall, alles wird in Ordnung gehalten, beschreibt er die soziale Komponente.

Anstrengend wie Leistungssport

So gut wie alle, die an diesem Nachmittag über den Rasen galoppieren, reiten auch auf echten Pferden, nur zwei der 17 Teilnehmer sind keine Reiter. Sie üben hier die gleichen Kommandos und Figuren, die auch im Reitunterricht auftauchen. Den Spring-Parcours absolvieren die meisten auf Zeit, unterwegs müssen sie die Hürden in der richtigen Reihenfolge absolvieren und auf die richtige Technik achten. "Das geht schon in Richtung Leistungssport", findet Reitlehrerin Annika Schwertfeger. Zum Entspannen schickt sie die Mädchen nach der ersten Runde aufs benachbarte Feld, und dort tollen sie zwischen den Heuballen tatsächlich herum wie eine Herde ausgelassener Pferde.

Motiviert, auch bei Regen

Motivation ist heute Nachmittag kein Problem. "Können wir einen Sprung ein bisschen höher machen?", fragen zwei Mädchen, als die Hürden aufgestellt werden. Die Trinkpausen beenden die Teilnehmerinnen selbst, indem sie schnell wieder nach ihren Steckenpferden greifen und auf die Reitbahn zurückkehren. Dass Hobby Horsing ernsthafte Sportelemente enthält, zeigt sich dann in der Sporthalle. Ein Regenschauer hat die Gruppe hergetrieben, und vor allem zwei zwölfjährige Mädchen gehen das Springen mit Ehrgeiz an. Ohne ihre Steckenpferde überspringen sie eine Stange, die in rund einem Meter Höhe liegt.

