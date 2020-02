Prinzen-Sänger kommt nach Sülfeld

Sülfeld

Die Wellen, die die Übergriffe von Mitgliedern des Aryan-Circle im Herbst vergangenen Jahres ausgelöst haben, sind abgeebbt. Betroffenheit wie auch große Solidarität sind Folgen dieser Zeit in Sülfeld. „Achtsamkeit im Umgang miteinander statt Wegschauen, Ansprechen statt Totschweigen und die Erkenntnis, dass ein mitmenschliches und demokratisches Miteinander nicht einfach vom Himmel fallen, ist das, was hier diskutiert und gelebt wurde. So haben uns die Ereignisse auch im Guten verändert“, sagt Steffen Paar, Pastor der Gemeinde.

Stündlich wechselnde Konzerte

Um Gemeinschaft und Zusammenhalt noch mehr Ausdruck zu verleihen, veranstaltet die Kirchengemeinde am kommenden Sonnabend, 15. Februar, ein kleines Musikfestival. Beginn ist um 15.30 Uhr. Es wird kleiner Konzerte abwechselnd in der Kirche und der Remise geben. Den Start macht die Dorfkapelle Sülfeld um 15.30 Uhr auf dem Platz vor dem Pastorat. Danach werden ab 16 Uhr stündlich Musiker aus der Region auftreten, zum Beispiel #Arrested aus Lübeck, Kleinstadtpioniere aus Bad Oldesloe, Commander Nilpfred und De Drangdüwels ebenfalls aus Bad Oldesloe.

Krumbiegel mit Statements gegen Rechts

Den Abschluss bildet dann nach einer kleinen Pause ab 20 Uhr das Konzert von Sebastian Krumbiegel von den Prinzen in der Kirche. Der 53-jährige Krumbiegel ist bekannt für seine klaren Statements gegen Rechts. Die Demokratie besingen und für Dialog werben, das sei zurzeit seine Kernbotschaft, so Krumbiegel mit Blick auf seine neuste Single „Die Demokratie ist weiblich“. Krumbiegel: „Es ist mein Job, die Leute erstmal zu entertainen, zu unterhalten, aber dann eben daran zu denken, dass in dem Wort Unterhaltung auch das Wort Haltung steckt.“

Das Konzert ist kostenlos, gesammelt werden Spenden für die Organisation „Zebra“, die sich um Opfer rechter Gewalt kümmert. Ein Foodtruck sorgt außerdem für Verpflegung während des Festivals. „Wir hoffen, dass die Musiker und Bands junge und alte Menschen ansprechen und die Teilnehmer eine friedliche und fröhliche Stimmung schaffen und erleben“, sagt Pastor Paar.

