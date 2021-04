Henstedt-Rhen

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Brand von zwei 16-jährigen Jugendlichen aus Henstedt-Ulzburg verursacht. Als sie sich mit einem Camping-Gaskocher Essen zubereiten wollten, kippte dieser um und löste das Feuer aus. „Die Jugendlichen verhinderten jedoch Schlimmeres, indem sie selbst unverzüglich die Feuerwehr riefen und bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr reumütig von ihrem Missgeschick berichteten“, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Anwohner haben Jugendliche oft gemeldet

Auch die Feuerwehr hatte etwas Ähnliches schon vermutet. Es sei eher untypisch, dass so ein Feuer bei den kühlen Temperaturen und dann auch noch nachts einfach so ausbreche. Eine Anwohnerin, die am Montag mit ihrem Fahrrad durch das Naturschutzgebiet fuhr, vermutete ebenfalls, dass hinter dem Feuer Jugendliche stecken. „Dort verbringen Jugendliche ganz häufig abends ihre Zeit. Ich hatte das auch schon mehrmals dem Ordnungsamt gemeldet. Doch dort sagte man mir, dass durch Corona zu viel zu tun sei, um dort mal vorbei zu schauen“, erzählt die Anwohnerin, die anonym bleiben will. Noch am letzten Freitagabend hätte ihr Mann die Jugendlichen angesprochen. „Die waren auch ganz nett und hatten immer einen Abfallkorb dabei“, erzählt sie.

Schon der zweite Brand im Moor

Die Feuerwehr spricht von 1200 Quadratmetern abgebrannter Fläche, der Nabu-Gebietsbetreuer Johannes Engelbrecht sagt, dass mehr als drei Hektar betroffen sind. Er ist die Fläche nach dem Brand abgegangen. Fast genau vor einem Jahr hatte es in dem Moor schon einmal gebrannt, ganz in der Nähe. Damals wurde etwa ein halber Hektar Naturschutzgebiet Opfer der Flammen.

Hochmoor wichtig fürs Klima

Das 218 Hektar große „Henstedter Moor“ wurde erst 2017 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Es ist Teil eines ehemals großen Moor- und Heidegebietes, das sich von Henstedt-Rhen im Westen bis zum Tangstedter Forst im Südosten erstreckte. Heute umfasst es Hochmoorreste, Heideflächen und angrenzende Grünlandflächen, Knicks sowie naturnahe Laub-, Birkenbruch- und Feuchtwälder. Besonders den Hochmoorresten kommt aufgrund ihres speziellen Arteninventars, vor allem aber wegen ihrer positiven Auswirkungen auf das Klima eine hohe ökologische Bedeutung zu. Waldeidechsen, Kreuzottern und Moorfrösche leben dort ebenso wie Braunkehlchen, Neuntöter oder der Kibitz.

Viele Tiere sind verbrannt

„Viele Tiere, die im und auf dem Boden leben, sind in dem Feuer verbrannt“, sagt Engelbrecht. Er geht davon aus, dass es neben vielen Insekten auch Kreuzottern, Ringelnattern, Lurche und Mäuse getroffen hat. „Und die Nester der Bodenbrüter sind auch hin“, so Engelbrecht. Ein nicht wieder gut zu machender Schaden an der Tierwelt. Aber Engelbrecht hat auch positive Nachrichten: „Die Natur erholt sich wieder. In drei bis vier Wochen wird das Gras wieder grün werden.“ Viele Büsche und wahrscheinlich auch einige Bäume hingegen sind durch die große Hitze zerstört worden. Die Ausmaße könne man erst nach ein bis zwei Jahren deutlich erkennen.